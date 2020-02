Bonolis difende Sanremo e Benigni dai social, poi annuncia: “So chi vince”

Sanremo 2020, piovono critiche sui social ma Paolo Bonolis non ci sta: il conduttore interviene

Sul Festival di Sanremo se ne stanno dicendo di tutti i colori, i social network non risparmiano nessuno e neanche i tanti ospiti che arrivano sul palco dell’Ariston. I numeri però stanno dando ragione ad Amadeus, infatti il suo Sanremo 2020 sta crescendo sempre più e sta registrando ascolti record in ogni serata. Ma si sa, la libertà di espressione viene interpretata spesso male dagli utenti dei social e quindi arrivano critiche da ogni dove. Lo sa bene Roberto Benigni, per esempio, che dopo il suo monologo nella terza serata di Sanremo è stato attaccato e criticato sui social. Ma lo sa bene anche Fiorello, che è stato attaccato sui social, come ha raccontato lui stesso, dopo una battuta di Tiziano Ferro riuscita male (e di cui si è scusato). Per non parlare delle polemiche che stanno accompagnando questa 70esima edizione di Sanremo.

Paolo Bonolis difende Sanremo e fa i complimenti ad Amadeus: le parole contro i commenti sui social

Oggi è intervenuto Paolo Bonolis che ha sentito il bisogno di dire la sua sulle critiche e le polemiche legate a Sanremo 2020. In un video pubblicato su Instagram il conduttore ha spiegato, ironicamente o meno, di avere poco tempo per seguire il festival ma che gli raccontano ciò che succede. Ha innanzitutto fatto i complimenti ad Amadeus, pur non facendo il suo nome: “Non è che ho visto proprio tutto, però sta andando benissimo quindi complimenti a chi lo ha fatto”. Poi si è scagliato contro i commenti sui social network: “E che miseria, ci sono di commenti di una… ma cattivi, arrabbiati. Ma perché avete st’anima cattiva? A Benigni gli avete detto, ho letto delle cose…”. Sembra che il conduttore tenesse molto a difendere in modo particolare il momento di Roberto Benigni:

Sanremo, Bonolis ironizza sul vincitore: “So chi vince, Rancore”

Bonolis ha anche voluto scherzare su quanto sta succedendo e con la sua inconfondibile ironia ha detto: “Se lo spirito è questo so chi vince Sanremo. Vince Rancore. Per forza”. Il riferimento è ovviamente alle persone che covano rancore, rabbia e cattiveria e che decidono di riversarla sui social attaccando un giorno uno e un giorno l’altro.