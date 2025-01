Bonolis col “pacchetto Bruganelli” e conduttrice Isola: retroscena tv

Grandi manovre in casa Rai e Mediaset. Si lavora a nuovi progetti e nel frattempo si va verso la chiusura di alcuni programmi che non stanno funzionando. A fornire aggiornamenti su quel che sta accadendo è Dagospia che spiega che Paolo Bonolis resterà in quei del Biscione (c’è chi dice che abbia già firmato il rinnovo). Ci sarebbe, però, qualche mugugno ai piani alti di Cologno Monzese. Motivo? Con il rinnovo del conduttore romano scatterebbe in automatico il “pacchetto Sonia Bruganelli“.

Mediaset: Bonolis resta, Gentili verso L’Isola dei Famosi, Can Yaman via da Viola come il mare

“A Mediaset nessuno fa i salti di gioia per la ritrovata centralità di Sonia Bruganelli, c’è chi teme di dover cedere sul suo nome in alcuni show in cambio della permanenza di Paolino – scrive Dagospia -. Con la sua società si occupa anche dei casting di diverse produzioni. Pacchetto Bruganelli. Ma d’altronde a Cologno sanno come va il mondo e sono pronti a concedere qualcosina, milioni di euro come cachet, il ritorno di “Un senso della vita” e una maggiore libertà sui nuovi progetti”.

Inoltre ‘Dago’ specifica che chi crede che Bonolis potrebbe andare a rimpiazzare Striscia la Notizia (il tg satirico è piuttosto in crisi sul fronte ascolti e Pier Silvio Berlusconi non ha escluso un programma alternativo), si sbaglia. Motivo? Non ci penserebbe proprio ad andare a impelagarsi nella fascia dell’access prime time.

Capitolo conduzione de L’Isola dei Famosi: Mediaset starebbe pensando di piazzarci la giornalista Veronica Gentili, al momento al timone de Le Iene. La società produttrice del reality, Banijay avrebbe accolto l’idea con stupore. Non è un mistero che vorrebbe Ilary Blasi che però non vuole proprio saperne di tornare a guidare la trasmissione. Dunque il pole position ora c’è la Gentili.

Dagospia conferma anche la fuoriuscita di Can Yaman dal cast di Viola come il mare 3. Ci sarebbero in corso i casting per scegliere il sostituto. Si starebbe cercando una star proveniente dalla Turchia per dare una sorta di continuità alla fiction.

Rai: Alessia Marcuzzi si sfila da uno show e la decisione su Reazione a Catena

Surprise, surprise, il format originale di Carramba con sorpresa, era pronto per essere trasmesso su Rai Due. Prodotto da Fremantle, avrebbe dovuto essere condotto da Alessia Marcuzzi. Era pure stata resa nota la data di inizio: lunedì 10 marzo. Negli ultimi giorni il progetto sarebbe però stato mandato all’aria dalla stessa Marcuzzi che non vorrebbe in alcun modo finire in un paragone con Raffaella Carrà. Si starebbe provando a trovare un titolo alternativo da offrire al pubblico di Rai Due.

Chi condurrà Reazione a Catena? Dagospia fa sapere che ci sono stati dei provini a cui hanno partecipato sei candidati. Tuttavia non è da escludere una riconferma di Pino Insegno. Non resta che attendere la decisione finale dei vertici Rai.

Si va verso la chiusura di Sabato in Diretta. Gli ascolti sono inchiodati tra il 10% e l’11% di share. Il programma di infotainment condotto da Emma D’Aquino dovrebbe essere eliminato dal palinsesto a maggio. Insomma, si concluderà la stagione e poi saluti e baci.