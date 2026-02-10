Bonolis bacia Giorgia, arriva l’epica reazione del compagno Emanuel Lo

Paolo Bonolis è tornato in prima serata su Canale 5 con la novità Taratata. Ad aprire la puntata del programma è apparsa sul palco della Chorus Life Arena di Bergamo Giorgia. La cantante si è esibita con un emozionante medley e con Human Nature, omaggio alla popstar Michael Jackson. Al termine della performance, il conduttore romano ha dato vita a una gag inaspettata e divertente. Che cosa è accaduto? Dopo aver accompagnato la musicista sulle scale, innanzi al pubblico l’ha baciata sulla bocca, lasciandola di sasso e invitando i presenti a replicare il gesto.

Paolo Bonolis bacia a sorpresa Giorgia a Taratata: la cantante spiazzata

“Noi sentiamo canzoni d’amore, crediamo nell’amore, se volemo tutti bene. Ora prendiamo in mano la situazione. Per 40 secondi ci baciamo tutti, baciamoci. Amatevi, riproducetevi. Forza”, l’appello di Bonolis, mentre Giorgia stava ancora cercando di capire che cosa stesse accadendo. Un siparietto spassoso a cui l’istrione capitolino ha aggiunto un ulteriore tassello quando ha chiesto alla cantante di baciare un’altra persona sul palco.

“Io dovrò giustificare, capito?”, ha risposto Giorgia, mostrando una comprensibile punta di imbarazzo e facendo riferimento al fatto che ha un compagno da molti anni, vale a dire il coreografo Emanuel Lo. “Ma puoi mettere in discussione tuo marito con questo?”, ha incalzato Bonolis. E come ha reagito il coreografo nonché professore di Amici di Maria De Filippi? Con una risata e pubblicando un simpatico video sui suoi profili social.

Il video pubblicato da Emanuel Lo e l’avvertimento ironico a Bonolis

Emanuel Lo ha seguito la compagna in tv. E naturalmente non si è perso il momento del bacio che le ha schioccato Paolo Bonolis. “Attento a quello che fai”, ha scritto su Instagram, rivolgendosi direttamente al conduttore, a corredo di un filmato in cui ha rilanciato l’episodio dello scambio di labbra. Inoltre, ha fatto seguire una clip realizzata con l’IA in cui si vede Fabrizio Biggio intento a baciare Giorgia. Proprio sul più bello arriva Lo stesso che rifila uno schiaffo al comico.

La reazione simpatica del coreografo è stata molto apprezzata dai fan, i quali hanno trovato azzeccata la scelta di fare ironia sulla vicenda del bacio. Anche perché, detto francamente, non c’era alcunché di cui essere gelosi; è stata palesemente una semplice goliardata di Bonolis, senza alcuna punta di malizia.