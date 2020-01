Bonny e Aurora dopo C’è posta per te sono tornati insieme? Le parole di lui

Bonny e Aurora, cos’è accaduto dopo C’è posta per te: il 41enne risponde alle domande del pubblico

A C’è posta per te la storia di Bonny e Aurora ha intrattenuto il pubblico, che sui social si è lasciato andare a numerosi commenti e opinioni. La maggior parte dei telespettatori sembrano essersi schierati dalla parte del ragazzo. Quest’ultimo ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per vivere serenamente la sua relazione con Aurora, che si è conclusa poco tempo prima a causa di alcune bugie. I due insieme avevano mentito ai genitori di lei su alcune cose davvero importanti della vita di Bonny, il quale ha già due figli. La differenza d’età tra loro è notevole, ma il ragazzo non sembra essere pronto a rinunciare a lei. Per tale motivo, ha deciso di inviare l’invito sia ad Aurora che alla madre di quest’ultima, Antonietta. Le due, però, hanno scelto di non aprire la busta, non dando alcuna possibilità a Bonny. A rendere le parole del 41enne ancora più forti ci ha pensato Alessia, una ragazza chiamata a testimoniare proprio da Maria. Il motivo? Aurora continuava a negare i racconti fatti da Bonny, provati dalle conversazioni su WhatsApp, che la stessa De Filippi possedeva in puntata. Ma cos’è accaduto tra Bonny e Aurora dopo C’è posta per te? Segnaliamo, inoltre, che sui principali canali del noto programma, come hanno fatto già notare in molti sui social, il filmato riguardante la loro storia non è stato pubblicato. Su questo punto, al momento, c’è aria di mistero.

C’è posta per te, Bonny e Aurora non sono tornati insieme: lui ammette di essere ancora single

Bonny e Aurora sono tornati insieme dopo il programma? Ebbene a rivelare la verità ci pensa lo stesso 41enne, attraverso alcune Stories su Instagram. Sul social, il ragazzo si trova in compagnia di Alessia, con cui è nata una grande amicizia. “Buonasera per la felicità di tutti abbiamo l’amica traditrice”, dichiara Bonny riprendendosi in auto insieme alla ragazza. Aurora, però, non è presente e, di fronte alle numerose domande da parte del pubblico, il 41enne dà la risposta che tutti attendevamo: “Per rispondere ai tanti messaggi che mi stanno arrivando, voglio dire che non ho fatto pace e quindi sono felicemente single”.

Bonny e Aurora, nessun ritorno dopo il programma: lui dispiaciuto per quanto accaduto a C’è posta per te

Dopo aver chiuso la busta, dunque, Aurora ha scelto di non tornare insieme a Bonny. La ragazza è stata abbastanza chiara ieri sera, quando ha dichiarato apertamente di non amare più il 41enne e di voler vivere la sua vita da sola. Oggi, il ragazzo spiega sui social: “Il gesto che io ho fatto l’ho fatto esclusivamente per amore, in più mi dispiace anche che sia finita così”.