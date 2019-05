Boldi smentisce gli ultimi gossip: Enrica NON è la fidanzata

Massimo Boldi ed Enrica non stanno insieme: la smentita su Instagram

Nessuna storia d’amore tra Massimo Boldi ed Enrica, imprenditrice romana di 41 anni più giovane. Il popolare attore ha smentito il gossip riportato dal settimanale Oggi su Instagram. Boldi ha definito quella con Enrica una semplice amicizia e nulla più. E lo stesso ha fatto la donna sui social network, dove ha bollato il pettegolezzo come una fake news. Dunque Massimo – dopo la burrascosa rottura con l’attrice Loredana De Nardis – resta single. Il 73enne preferisce godersi la compagnia degli amici, tra cui la dolce Enrica, e delle tre figlie avute dalla defunta moglie Marisa: Manuela, Micaela e Marta.

Massimo Boldi smentisce la love story con Enrica

“Uno non può uscire a pranzo con un’amica che subito si ritrova fidanzato! Roba de matt”, ha scritto Massimo Boldi su Instagram a proposito della sua love story con l’amica Enrica. “Tra me ed Enrica c’è solo una grande amicizia, ciò che hanno riportato i giornali non è assolutamente veritiero. Hanno esagerato, scrivere amore è una parola grossa. Momentaneamente c’è una grande simpatia”, ha aggiunto l’amico di Christian De Sica in un’intervista concessa a Yahoo. “La conosco da mesi, dopo la relazione burrascosa con la mi ex chiaramente sono stato fotografato con altre ragazze e i media hanno attribuito il tutto a nuovi flirt. Io esco solo con delle amiche, i paparazzi mi fotografano e fanno il resto”, ha precisato Boldi.

Arriva anche la smentita della giovane Enrica

Sui social network anche Enrica, che possiede un’agenzia di hostess a Roma, ha voluto dire la sua sugli ultimi gossip. In una storia di Instagram la ragazza ha puntualizzato: “Ladies and gentleman, io a Cipollino gli voglio un bene da matti! Ma non esageriamo! Lo sanno tutti che può avere donne molto più belle di me! Io non ho alcuna esperienza! Roba de matt, stop gossip, fake news”.