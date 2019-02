Bocelli e la giacca regalata al figlio, Ciacci: “Non è la stessa”

Andrea Bocelli, la giacca regalata al figlio Matteo non è la stessa di Sanremo 1993: Giovanni Ciacci svela la verità

Sbuca un’amara verità riguardo ad uno dei momenti più emozionanti della prima serata del Festival di Sanremo 2019. Tutti i telespettatori italiani ricorderanno con dolcezza quello che è poi stato definito il ‘passaggio di testimone’ tra Andrea Bocelli e suo figlio Matteo. Per la prima volta in assoluto, padre e figlio hanno cantato insieme sul palco del Teatro Ariston, lasciando tutti a bocca aperta. In ogni caso, quello che più ha colpito è l’attimo in cui Bocelli ha regalato all’amato la sua giacca. Oggi, Giovanni Ciacci ha svelato un retroscena del tutto inaspettato riguardo a questo tanto chiacchieratissimo indumento.

Sanremo 2019, Andrea Bocelli regala il suo giubbotto al figlio: Giovanni rivela che non è lo stesso del ’93

A quanto pare, la giacca che Andrea ha indossato nella prima serata di Sanremo 2019 non è la stessa del Festival del 1993. Giovanni Ciacci nel corso della diretta di Detto Fatto ha svelato tutta la verità, mostrando anche le foto dei due giubbotti a confronto. Non solo non era la stessa, ma non si è trattato nemmeno dello stesso modello. “Quel giubbotto non esiste. Non è lo stesso giubbotto. L’idea era carina. Però il giubbotto non è quello.” Insomma, in un paio di minuti è stato ‘smontato’ quello che sembrava essere uno dei momenti più belli di questa sessantanovesima edizione della kermesse canora dedicata alla musica italiana.

Bocelli non ha regalato a suo figlio Matteo la giacca di Sanremo 1993: Ciacci scopre la verità

Giovanni Ciacci è rimasto piacevolmente colpito dal gesto di Bocelli nei confronti del figlio Matteo. Nonostante ciò, l’esperto di moda di Detto Fatto non ha potuto fare a meno di indagare e capire se fosse tutto vero. Alla fine, rispolverando le immagini di Sanremo 1993 si è scoperto che il noto musicista in realtà indossava un altro tipo di giacca. In ogni caso, resta simbolico il gesto.