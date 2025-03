Bobby Solo, malore sul palco durante il concerto: “Non sto bene”

Bobby Solo è, senza ombra di dubbio, uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. Nel corso degli anni ci ha regalato davvero numerosi successi che hanno lasciato un segno indelebile, proprio per questa ragione in occasione dei suoi 80 anni, aveva deciso di festeggiare con un concerto dove aveva intenzione di cantare tutte le sue canzoni più famose. Poi, proprio durante il live, al Capitol di Pordenone si è ritrovato ad interrompere una esibizione per via di un improvviso calo di pressione. La sua professionalità lo ha portato a prendere la decisione di continuare il concerto dopo essersi ripreso, ma questo gli è stato fortemente sconsigliato dal suo entourage e proprio per questa ragione alla fine si è ritrovato costretto a dover abbandonare il palco e a salutare il suo pubblico che era lì in apprensione per lui.

Dopo quanto accaduto, Bobby ha deciso di rassicurare tutti con un video che ha pubblicato sui suoi profili social: “Venivo da dieci giorni di antibiotici e non mangiavo da un giorno e mezzo. Sono svenuto a causa dell’ipoglicemia” ha raccontato, spiegando così che non si è trattato di un problema grave ma semplicemente di una reazione a tutti i medicinali che ha assunto in questi giorni. Nelle sue condizioni, esibirsi non era affatto consigliato eppure ha deciso comunque di rispettare il suo pubblico e salire su quel palco.

Bobby Solo: paura per il famoso cantante

La professionalità di un artista del suo calibro si è vista proprio quando, dopo il malore, ha insistito per continuare il live. A raccontarlo è stata proprio la pagina ufficiale del luogo che lo ha ospitato: “Stasera il concerto di Bobby Solo è stato interrotto causa malore dell’artista ma vogliamo rassicurarvi sul suo stato di salute” hanno scritto in un post. “Mentre era ancora sul palco, appena si è ripreso, ci ha detto che avrebbe voluto continuare il concerto! ROCK’N’ROLL SEMPRE!”.

In ogni caso, il momento del malore ha davvero terrorizzato i suoi fan lì presenti. Il cantante ha detto “non sto tanto bene” e poi si è improvvisamente accasciato, facendo pensare subito al peggio. Per fortuna dopo un giro in ospedale e i dovuti controlli, le acque si sono calmate e tutto è andato per il meglio. Adesso Bobby ha bisogno di un po’ di tempo per riprendersi da questo brutto spavento prima di poter tornare più forte di prima ad esibirsi su un palco.