Bobby Diamond è morto: addio al piccolo domatore di Furia Cavallo del West

Addio a Bobby Diamond: indimenticabile interprete di Furia cavallo del west

Robert Leroy Diamond, noto al grande pubblico come Bobby Diamond, si è spento all’età di 75 anni. Era una delle icone delle televisione americana in bianco e nero. Bambino prodigio, debuttò come attore a soli nove anni nel film Il più grande spettacolo del mondo. Da tutti è ricordato per il ruolo nella mitica serie televisiva Furia cavallo del west dove interpretava il ruolo del piccolo Joey Clark, orfano di dodici anni che riusciva incredibilmente a domare l’iconico stallone nero. La serie, andata in onda per la prima volta sulla Nbc il 15 ottobre 1955, divenne un vero cult in Italia, anche grazie all’indimenticabile sigla interpretata dal cantante Mal. Bobby è morto lo scorso 15 maggio in seguito ad un tumore.

Bobby Diamond è morto: l’annuncio dell’amica scrittrice Laurie Jacobson

Malato da tempo, l’attore di Furia si è spento all’età di 75 anni a causa di un cancro. Il decesso è avvenuto in California, presso il Los Robles Regional Medical Center di Thousand Oaks, pochi giorni fa. Bobby Diamond è morto esattamente dieci giorni fa, il 15 maggio, ma la notizia è stata diffusa solamente nella giornata di oggi. A farne l’annuncio è stata l’amica e scrittrice Laurie Jacobson tramite il The Hollywood Reporter.

Furia cavallo del west e la carriera di Bobby Diamond

Bobby Diamond era nato il 23 agosto 1943 a Los Angeles. Dopo il primo film, ha recitato in altre pellicole per poi essere scelto nel ruolo di Joey in Furia. All’inizio della serie lo stallone nero viene catturato con altri cavalli selvaggi da Jim, che tuttavia non riesce a domarlo. A riuscirci è Joey che non solo doma lo stallone, ma con lui crea un rapporto del tutto speciale. Dopo il grande successo da bambino, Bobby continua ad essere in tv fino alla metà degli anni settanta e solo occasionalmente negli anni a seguire. Nella sua vita si dedicherà soprattutto all’attività di avvocato.