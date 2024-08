Bob Sinclar, Dj mondiale, sbotta: “Sono depresso! E’ colpa vostra”

Bob Sinclar è uno dei più grandi Dj al mondo. Le sue serate restano memorabili e chi ha la fortuna di partecipare ne resta sempre estremamente soddisfatto. In questi giorni si trovava a Mykonos per esibirsi. Dopo l’esibizione di ieri sera però qualcosa è andato storto. Il Dj francese infatti ha deciso di postare un video sui propri social e sfogarsi. Le parole di Sinclar lasciano l’amaro in bocca perché raccontano la realtà in cui viviamo. Una realtà in cui i giovani, invece di ballare e godersi la serata, preferiscono rimanere paralizzati davanti agli schermi dei propri cellulari.

Ecco le parole di Bob Sinclar dopo la serata di ieri: “Mi sento così depresso…è stato un incubo. La peggior serata della mia carriera!”. Parlando dei giovani che assistevano alla sua esibizione, il Dj francese, si riferisce ad un branco di “morti”. Critica il fatto che i ragazzi di oggi siano tutti anestetizzati, immobili dietro ai loro cellulari per riprendere su video quello che invece dovrebbero vivere e assaporare. La sua depressione post-esibizione è palpabile. Dal video postato si evince tutta la sua amarezza sul fatto che questi ragazzi si stiano perdendo qualcosa di bello.

Se un Dj di fama mondiale che ha alle spalle una carriera ventennale si racconta in questo modo non possiamo che farci alcune domande. I giovanissimi non sanno più godersi niente? Ogni momento vissuto deve essere registrato su video per essere poi, immediatamente, postato sui social. Insomma se non posti non sei proprio nessuno. E se stai al concerto di Bob Sinclar il tuo scopo è solo quello di farlo sapere al mondo intero. Il Dj francese non ha fatto altro che raccontare quello che viviamo quotidianamente.

Quando siamo al ristorante, per esempio, prima di mangiare e di goderci il piatto scatta la foto di rito. Prima di tutto viene il post e poi si vive la vita vera. Se mordi la pietanza questa non potrà più essere fotografata e tu non potrai più riempire il vuoto social della tua bacheca. Bob Sinclar ha espresso un disagio condivisibile e giusto. Per uno che fa il suo lavoro avere un pubblico “freezzato” è assolutamente avvilente. Speriamo che i giovani ascoltino il suggerimento di Sinclar: “Smettete di usare i cellulari in discoteca!”. Ma anche al ristorante e quando siete con gli amici… aggiungiamo noi!