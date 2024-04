Blake Lively furiosa con il magazine Chi: il motivo riguarda le figlie

Un brutto momento per Chi: il magazine diretto da Alfonso Signorini è stato letteralmente attaccato da Blake Lively in seguito alla pubblicazione di alcune fotografie che ritraggono la star americana in vacanza con le figlie in quel di Capri. L’attrice americana infatti si trova attualmente in Italia per girare le nuove scene del sequel di “Un piccolo favore” e, tra una ripresa e l’altra, ne ha approfittato per godersi un po’ di tempo in compagnia della prole avuta dal matrimonio con Ryan Raynolds. Come anticipato, la star è stata paparazzata da Chi mentre a bordo di un motoscafo. Il magazine però ha commesso un errore che ha mandato su tutte le furie l’attrice. Ecco che cosa è successo.

Chi pubblica le foto di Blake Lively insieme alle figlie

Tutto è iniziato nel momento in cui il magazine ha deciso di diffondere le fotografie che vedevano protagonista l’attrice, nota al pubblico italiano per aver vestito i panni della ricca ereditiera Serena Van Der Woodsen in Gossip Girl, e le sue tre figlie intente a ritagliarsi un po’ di tempo insieme in quel di Capri. Foto che, stando a quanto affermato dalla stessa Lively, sono state pubblicate impropriamente e soprattutto senza il suo consenso.

L’errore più grande del magazine però è stato quello di non censurare i volti delle figlie dell’attrice, che sono ancora minorenni. Una bella caduta di stile, che è costata cara a Chi: il magazine infatti si è visto costretto a cancellare il post con le fotografie dalla sua pagina Instagram. Come anticipato, nelle fotografie oggetto della diatriba si vedono molto bene l’ex volto di Gossip Girl e le figlie su un motoscafo in compagnia di un uomo che probabilmente fa parte del personale addetto alla sicurezza.

“L’attrice americana con le figlie James, Inez e Betty, nate dal matrimonio con l’attore Ryan Reynolds (la coppia ha pure un quarto bebè, di cui non si conosce il nome). Con loro ci sono anche la tata e il barcaiolo, che le porta su un lussuoso motoscafo per una giornata di sole e di mare (sotto e in basso, tutte insieme). L’attrice è a Capri per girare il sequel di “Un piccolo favore” di Paul Feig”, è la didascalia che era stata apposta alle suddette immagini.

Il duro commento della star americana: “Togliete quella spazzatura”

Una scelta che non è andata giù all’attrice che ha così commentato il post sulla pagina Instagram del magazine Chi: “Assolutamente no. Levate questa spazzatura. Queste sono immagini di bambini scattate a nostra insaputa o senza il nostro consenso. Vergognatevi per averle condivise. Sapete che non vi stavamo sorridendo o salutando, non vi abbiamo visto. Questa è una falsa rappresentazione e lo sapete. E chiunque altro si senta disturbato da uomini adulti che perseguitano bambini e vengono ricompensati per questo smetta di seguire questo account”.

Come anticipato, la richiesta di cancellazione della star americana è stata accolta da Chi e, a distanza di pochi minuti dal suo commento, le fotografie sono state prontamente rimosse dalla pagina del magazine.