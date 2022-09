Blake Lively è di nuovo incinta, quarto figlio con Ryan Reynolds

La famiglia si allarga, ancora una volta: bimbo numero quattro in arrivo per una delle coppie più amate dello spettacolo!

Blake Lively e Ryan Reynolds aspettano il quarto figlio! Una notizia che ha spiazzato tutti e che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Gli stessi paparazzi che hanno avuto modo di scattare le prime foto al pancione sono rimasti sorpresi e stupiti. Blake e Ryan non sono solo una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo internazionale, ma anche una delle più divertenti. I due sono soliti punzecchiarsi e giocare fra loro sui social, per esempio. E la loro simpatia non può che venire fuori anche in altre occasioni. Come dimenticare la reazione di Ryan vedendo Blake cambiare praticamente abito sul red carpet al Met Gala ? No, è indimenticabile!

Per tutti questi motivi la notizia di Blake Lively incinta del quarto figlio sta facendo gioire i fan in tutto il mondo. Sono già genitori di James che ha 7 anni, di Inez che ne ha 5 e di Betty che di anni ne ha 2. Sarà un maschietto o una femminuccia adesso? Presto per saperlo, forse loro ne sono già al corrente ma lo riveleranno a tempo debito. A meno che le solite fonti bene informate non riusciranno a scoprirlo prima. Ma come è saltata fuori la gravidanza dell’attrice?

A grandissima sorpresa, Blake Lively è apparsa col pancione a un evento. Non ha rilasciato una dichiarazione, né un’intervista né ha fatto un post sui social. No, si è direttamente presentata a un evento con un pancione già evidente! L’occasione è stata il decimo vertice annuale di Forbes Power Women, tenutosi oggi 15 settembre 2022. È apparsa splendente più che mai con un vestito aderente a maniche lunghe e pieno di paillettes.

I siti esteri hanno cominciato a spifferare i primi dettagli sull’accaduto. People per esempio ha riportato la notizia ma aggiungendo che non è stato possibile al momento sentire una persona vicina alla coppia per un commento. TMZ invece ha raccontato in esclusiva che lo staff dell’evento avrebbe concesso solo ad alcuni fotografi di scattare all’arrivo dell’attrice. Pare li abbiano anche messi in guardia, spiegando loro che sarebbe stato un servizio fotografico sensibile e che avrebbero capito perché soltanto vedendola. Non resta che attendere le parole dei diretti interessati. Si scoprirà presto il sesso del quarto figlio di Blake Lively e Ryan Reynolds?