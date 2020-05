Bj Hogg è morto: l’attore era Addam Marbrand ne ‘Il Trono di Spade’

È deceduto Bj Hogg: l’attore era noto per il suo ruolo di Ser Addam Marbrand de ‘Il trono di spade’

Lutto nel mondo del cinema: è morto Bj Hogg. L’attore irlandese era celebre per aver vestito i panni di Ser Addam Marbrand nella serie dei record Game of Thrones – Il trono di spade, famosa serie TV prodotta da HBO e ispirata ai libri di George R.R. Martin. Ci ha lasciato ieri 30 aprile a Lisburn, città dell’Irlanda del Nord dove era nato, nel giorno del suo 65esimo compleanno. A dare la notizia è il suo agente Geoff Stanton, il quale ha condiviso il seguente messaggio elogiando l’attore scomparso: “Non ci sono parole per esprimere il dolore per questa notizia, era una persona fantastica, una personalità carismatica e un ottimo attore. La sua famiglia sarà sconvolta e sono vicino a loro. È stata una delle persone più gentili che io abbia mai conosciuto, è una grande perdita per tutti”.

La carriera di Hogg

Durante la sua carriera ha recitato in diverse serie tv britanniche, oltre ad aver preso parte a molti film tra cui: ‘Niente di personale’ (1995), ‘Resurrection Man’ (1998), ‘Titanic Town’ (1998), ‘Ember – Il mistero della città di luce’ (2008), ‘Sua Maestà’ (2012). Tra i suoi ruoli più importanti ricordiamo sicuramente quello di Ser Addam Marbrand, erede di Lord Damon, apparso nel corso della prima stagione dello serie di HBO.