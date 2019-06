Bitter Sweet repliche: dove rivedere le puntate della soap opera turca

Repliche Bitter Sweet: dove rivedere le puntate della soap opera

Bitter Sweet vi ha sorpreso e volete rivedere le puntate che vi siete persi per un motivo o per l’altro? Niente paura: ormai è possibile recuperare qualsiasi messa in onda grazie a Internet, e se siete dotati anche solo di uno smartphone o di un tablet potete gustarvi comodamente tutte le puntate di qualsiasi programma, fiction o soap opera comodi comodi sul divano. Di cosa parliamo esattamente? Prima permetteteci di ricordarvi brevemente qualche dettaglio utile su Bitter Sweet: la soap è già andata in onda in Turchia, quindi potete vedere tutte le puntate in turco facendo delle apposite ricerche su Google; su Facebook inoltre le fan page hanno tradotto tutto e hanno pubblicato dei video-riassunti che vi permetteranno non solo di vedere ciò che accadrà in futuro ma anche di capire bene gli avvenimenti a fondo. Ma ora veniamo al dunque.

Dove rivedere le puntate di Bitter Sweet in replica

Rivedere le puntate di Bitter Sweet è molto semplice: basta andare su Mediaset Play, cercare lo spazio dedicato dal sito alla soap turca e cliccare sulla puntata che avete intenzione di recuperare. Sul sito troverete non soltanto la puntata per intero ma anche le clip più importanti di tutto l’episodio che vi permetteranno di rivederne i momenti significativi. Sì, sappiamo bene che se volete vedere la replica e siete degli appassionati non volete perdere neanche un attimo di Bitter Sweet, ma magari c’è qualcuno che vuole semplicemente recuperare un momento della puntata, no? Su Mediaset Play è possibile fare anche questo da smartphone, tablet, computer o, meglio ancora, da smart Tv.

Quando va in onda Bitter Sweet, dove vedere la soap

Vi ricordiamo che Bitter Sweet va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5, e racconta la vita di Nazli, cuoca e aspirante ristoratrice, e del freddo e distaccato manager Ferit. La soap opera ricorda molto Cherry Season, altra soap di grande successo, con Oyku e Ayaz protagonisti, che venne mandata in onda su Canale 5 per due stagioni estive. Le vicende di Bitter Sweet sono in realtà più drammatiche ma non si può dire che il prodotto sia così differente da quello già visto: staremo a vedere a questo punto se riuscirà a bissare il successo per tutta la sua messa in onda!