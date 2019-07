Bitter Sweet anticipazioni, il confronto tra Asuman e Ferit dopo la scoperta

Anticipazioni Bitter Sweet: Nazli frenata dal comportamento di Asuman

Gran parte delle difficoltà di Nazli nei confronti di Ferit dipendono dal tradimento della propria sorella Asuman: come saprete senz’altro, la cuoca aspirante ristoratrice non riuscirà a lasciarsi andare completamente con Aslan, anche dopo essersi scambiati un primo romantico bacio, perché non vuole che questa storia d’amore nasca all’insegna dell’ipocrisia e della menzogna; Nazli sa cos’ha fatto Asuman ma non riesce a confessarlo a Ferit che infatti sarà sempre più stranito dal comportamento sfuggente della ragazza. A un certo punto però la verità si verrà a sapere e questo cambierà notevolmente il rapporto tra Nazli e il manager.

Bitter Sweet anticipazioni: la scelta drastica di Ferit che distrugge i sogni di Nazli

Dell’amara scoperta di Ferit trovate tutti i dettagli qui: adesso vi basti sapere soltanto che c’entra Deniz che dopo aver capito il sentimento che lega Ferit a Nazli invierà al primo un documento che incastrerà definitivamente Asuman. Ferit e Nazli nel frattempo erano diventati soci in affari ma sarà proprio dopo la scoperta che cambieranno molte cose: il manager infatti deciderà di vendere la società e questo distruggerà i sogni di Nazli mandando su tutte le furie Deniz e scatenando malumori nella cerchia di amici stretti di Ayaz perché nessuno crede che la cuoca possa pagare per il comportamento della sorella.

Anticipazioni Ferit e Nazli, a Bitter Sweet il confronto con Asuman

Sarà proprio Asuman a passare una notte intera davanti casa di Ferit per potergli parlare e spiegare le sue ragioni facendo il possibile per rimediare ai suoi errori (in realtà la ragazza si prenderà anche una vendetta di quelle indimenticabili su Demet che da quel momento in poi avrà seri problemi con Hakan): la sorella di Nazli cercherà di far capire a Ferit che ha sbagliato e chiederà numerose volte di non prendersela con Nazli; il manager ovviamente non cederà di un solo millimetro anche se successivamente cambierà idea grazie a Deniz e dopo aver scoperto di una decisione drastica di Nazli. Trovate qui tutte le altre anticipazioni su Bitter Sweet.