Bitter Sweet, anticipazioni dal 26 al 30 agosto: Pelin è la nuova nemica di Nazli

Anticipazioni Bitter Sweet dal 26 al 30 agosto: Pelin irrompe nella vita di Nazli e Ferit

Le anticipazioni di questa settimana su Bitter Sweet hanno come protagonisti Nazli e Ferit, visto che l’ex del manager, Pelin, è pronta a tornare nella sua vita più per vendetta che per amore. Di cosa parliamo esattamente? Preparatevi a tutto. Alla festa di compleanno di Ferit Nazli inviterà tra gli altri una dei nuovi amici di Aslan, Pelin appunto, che non è altro che un suo vecchio grande amore; durante questa festa succederà un po’ di tutto: Ferit e Nazli recupereranno l’intesa che avevano agli inizi e Pelin si farà notare per la sua notevole avvenenza scatenando le prime gelosie e i primi timori della cuoca. La ristoratrice comunque non ama essere presa in giro e alla fine scoprirà che sì: lei è un’ex di Ferit; questo farà nascere una forte discussione nella coppia, anche se Aslan spiegherà alla sua dolce metà che si è avvicinato a Pelin solo perché è rimasto turbato dal suo aborto.

Bitter Sweet anticipazioni settimanali: chi è davvero Pelin? Il piano di Hakan

Il punto è che dietro a Pelin c’è un piano ordito per l’ennesima volta da Demet e Hakan: la ragazza in realtà non ha abortito e la sua menzogna fa solo parte di una più grande vendetta che lei e Demet intendono compiere ai danni di Ferit. Nazli vorrà vederci chiaro e deciderà di avere un chiarimento con la ragazza a quattrocchi e nonostante le rassicurazioni proprio non riuscirà a crederle; alla fine si accorgerà persino di un album in cui vedrà una foto di lei e Ferit e questo la manderà fortemente in crisi, anche perché in un giorno molto importante in cui lei e Manami dovranno presentare un reportage gastronomico Ferit arriverà in ritardo proprio perché in compagnia della sua ex. Dietro a tutto ovviamente c’è lo zampino di Hakan che continuerà a tessere la sua tela con Pelin senza che nessuno sappia nulla.

Anticipazioni settimana 26-30 agosto Bitter Sweet: Demet incastra Hakan

Le anticipazioni settimanali riguardano anche i due cattivissimi della soap opera turca: Hakan metterà un’altra spia nell’azienda di Ferit per cercare di causargli ancora problemi e per capire quali saranno le sue mosse dopo la scomparsa di Tahir, come sapete ucciso dai suoi scagnozzi dopo essere stato scoperto. L’omicidio dell’uomo in realtà è stato fatto passare da Hakan come causato da Demet che per questo cercherà in tutti i modi di incastrare suo marito: quest’ultima infatti troverà un registratore e dopo averlo messo in azione farà parlare Hakan di ciò che ha architettato per prendersi la propria vendetta. Saranno anche puntate importanti per Fatos che avrà un appuntamento con un importante stilista di fama mondiale. Se volete altri approfondimenti sulle prossime puntate di Bitter Sweet vi consigliamo di leggere i nostri approfondimenti sulla soap opera turca.