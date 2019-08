Bitter Sweet, anticipazioni dal 2 al 6 settembre: Asuman ci ricasca, Nazli in pericolo

Bitter Sweet, anticipazioni settimanali dal 2 al 6 settembre: arriva la madre di Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet dal 2 al 6 settembre ruotano tutte attorno al legame ritrovato tra Nazli e Ferit, che comunque saranno tenuti sott’osservazione da Pelin; sul ricatto di Demet ad Hakan che nel frattempo ricatterà nuovamente Asuman; infine all’irruzione nella vita dei due innamorati di Leman, madre di Ferit che sin da subito ha intuito i motivi per i quali entrambi hanno deciso di sposarsi così velocemente. Ma veniamo subito al dunque perché ne abbiamo di cose da raccontarvi sulle puntate già andate in onda in Turchia.

Anticipazioni Bitter Sweet prossima settimana: Asuman rischia la vita, Deniz la salva

Nazli litigherà con Asuman dopo che quest’ultima avrà accettato l’estinzione del suo debito da parte di Deniz; questo la porterà ad allontanarsi da tutti per qualche giorno senza dire nulla a nessuno e facendo spaventare Ferit che fortunatamente la ritroverà. Asuman reagirà malissimo alla rabbia della sorella, e infatti per ripagare il debito contratto con Deniz si rivolgerà a un losco figuro che la metterà in pericolo di vita; riuscirà a salvarsi proprio grazie al “fratello” di Ferit, al quale si sentirà sempre più legata. Sempre più vicini saranno anche Ferit e Nazli che decideranno di riposarsi passando una giornata in campagna, dove si perderanno e troveranno riparo in uno chalet; qui si confesseranno l’uno all’altra e sarà tutta un’esplosione di sentimenti e gesti importanti.

Nuove puntate Bitter Sweet: Hakan vuole ricattare Nazli

Demet intanto comunicherà ad Hakan del possesso dell’audio che lo incastrà e si mostrerà intenzionata a denunciarla. Hakan tenderà invece una trappola ad Asuman per tenere sotto scacco sua sorella Nazli, e ci riuscirà. In tutto questo giocherà un ruolo importantissimo la signora Leman, mamma di Ferit, che dopo aver parlato con Pelin e Deniz, inizierà a dubitare del matrimonio di suo figlio. Ciò non vuol dire che non lo difenderà quando necessario: Hakan a un certo punto andrà a casa di Ferit per ricattare Nazli ma resterà sorpreso quando scoprirà dei trasferimento della donna a casa del figlio, e proprio la donna gli darà filo da torcere non appena lo vedrà.