Bisciglia sorprende a Temptation Island, la frase su Pamela Camassa e il suo significato

Filippo Bisciglia è noto per la sua riservatezza. Da anni in tv conduce Temptation Island, fungendo da ‘Cicerone’ dell’amore per le coppie che si mettono in gioco nel popolare programma di Canale 5. Coppie che gli raccontano le loro confessioni e i loro turbamenti più intimi e profondi. Lui li ascolta e quasi sempre piazza la parolina giusta. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, però, non fa quasi mai filtrare nulla. E qui si vede che è un allievo di Maria De Filippi. Su tale fronte, si è verificato qualcosa di inaspettato nel corso della terza puntata del reality show delle tentazioni, quando il conduttore ha fatto riferimento alla storia d’amore vissuta con Pamela Camassa.

Temptation Island, Bisciglia sorprende: la frase riferita all’ex Pamela Camassa

Bisciglia e Camassa sono stati insieme per 18 anni. Hanno annunciato la rottura la scorsa estate, senza fornire troppi dettagli. Si sono limitati a dire che, in realtà, era già da tempo che la relazione era terminata e che tra loro sono rimasti stima e affetto. Non hanno mai rivelato i particolari dell’addio. Pare che il rapporto pian piano si sia evoluto in una sorta di amore fraterno. Da qui la decisione di lasciarsi.

Nel corso della puntata di mercoledì 8 luglio 2026, è stato mandato in onda il falò di confronto tra Sara Palumbieri e Gabriele Govoni. L’esito non è stato dei più felici. Bisciglia a un certo punto ha suggerito al giovane di lasciare libera la fidanzata. Poi ha provato a consolare quest’ultima. “Quanti anni siete stati insieme?”, ha chiesto il conduttore. “Sette”, la risposta di Sara. “Pensa che c’è chi se ne è fatti 18”, ha commentato Bisciglia, chiaramente riferendosi all’amore vissuto con Pamela Camassa.

Il conduttore, con la menzione alla sua vicenda privata, ha voluto dire a Sara che nulla è scolpito nella pietra e che a volte è necessario prendere decisioni difficili.

Pamela Camassa innamorata, Filippo Bisciglia single

Dopo la rottura, Camassa ha voltato pagina e si è legata a Stefano Russo. I due appaiono spesso sui social affiatati e innamorati. Dettaglio che non è sfuggito ai fan. La showgirl, infatti, quando stava insieme a Bisciglia, quasi mai lasciava trapelare scatti del suo privato in rete. Bisciglia, a differenza dell’ex compagna, oggi è single. Alcuni ben informati hanno riferito che Maria De Filippi gli avrebbe consigliato di “divertirsi”.