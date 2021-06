Bisciglia, appello all’ex fidanzata: perché la vuole vedere e cosa vuole dirle

Filippo Bisciglia, ‘condottiero’ del reality più rovente dell’estate, Temptation Island (Canale Cinque), in una intervista concessa al magazine Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato alcuni retroscena della sua vita privata, facendo addirittura un appello alla sua prima fidanzata, la “bellissima Annalisa“, come l’ha definita lo stesso conduttore romano.

Filippo, che oggi è felice al fianco della modella Pamela Camassa (la love story dura dal 2007), ha spiegato che vorrebbe aver la possibilità di poter incontrare la prima donna che gli fece battere il cuore di passione. All’epoca aveva 17 anni: con Annalisa visse una intensa storia lunga un triennio.

“Il primo amore non si scorda mai”, cantava Enrico Ruggeri. E infatti ‘Pippo’ non se lo è dimenticato. Dunque l’appello: non perché con Annalisa voglia ricucire le trame dell’amore che fu (come poc’anzi detto da più di 10 anni ha al fianco Pamela), quanto piuttosto per chiederle scusa per come si è comportato nel corso della relazione.

Quell’amore giovanile sbocciò in discoteca, un pomeriggio, sulla pista da ballo, e fu Annalisa a decidere di troncarlo dopo tre anni. “Mi ha lasciato perché ero geloso e pesante. Non l’ho mai più vista né sentita”, spiega Bisciglia. Quindi l’appello: “Vorrei incontrarla per chiederle scusa per come mi sono comportato”.

Filippo Bisciglia e i problemi di salute che lo hanno colpito dai due ai quattro anni

Nel corso dell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Bisciglia ha anche ricordato i suoi primi anni di vita. Anni non facili visto che dai due ai quattro anni non ha potuto camminare a causa del morbo di Perthes, una forte calcificazione all’anca. In quel periodo non poteva giocare come tutti gli altri bambini e si muoveva su un carretto che gli aveva costruito l’amato nonno.

Tornando a quei momenti, il conduttore non ha rimpianti. Anzi vede il bicchiere mezzo pieno, affermando che simili esperienze “temprano il carattere“.

E il futuro più prossimo invece? Quello che verrà dopo Temptation Island 2021? Cosa gli riserverà? Una tranquilla e pacata vacanza. Bisciglia racconta che quando si chiuderà il programma andrà a soggiornare in un villaggio turistico in Italia perché gli piace la vita che si fa in quei luoghi. Relax, fare colazione e pranzare “come i vecchietti”, oltre godersi gli spettacoli degli animatori. Insomma, nessuna bizza da superstar. “L’ho detto che sono pigro!“, chiosa, con un largo sorriso sulle labbra.