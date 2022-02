Billie Eilish, attimi di paura: fan si sente male, lei ferma concerto

Paura al concerto di Billie Eilish: una fan si è sentita male. La cantante nella giornata di ieri, domenica 6 febbraio, ha tenuto una tappa del tour americano ad Atlanta, precisamente alla State Farm Arena. Amatissima e seguitissima, su Instagram conta 100 milioni di follower, l’artista sta lasciando il segno non solo con la sua musica ma anche come persona. Piace molto e non solo per la sua musica, insomma. La conferma è arrivata in queste ore, quando si è accorta del malore di una fan e ha fermato il concerto per permettere i soccorsi.

Il video di quel momento sta facendo il giro dei social e del Web. Durante il concerto Billie Eilish ha camminato lungo una passerella tra la folla, di quelle che si vedono spesso ai concerti per raggiungere le persone in lungo e in largo. Proprio durante una di queste “passeggiate”, cantando Billie ha rivolto lo sguardo nel pubblico e si è accorta che qualcuno si stava sentendo male. Una ragazza pare avesse difficoltà respiratorie e per questo era abbastanza evidente il suo malore.

La fan in questione era in una delle prime file del pubblico e per questo la cantante si è accorta facilmente che qualcosa non andava. Pare che la ragazza avesse difficoltà respiratorie a causa della calca, di quelle che si vedono di solito ai concerti. Soprattutto nelle prime file dove si sta ammassati per essere più vicino possibile al cantante. Di certo questa ragazza non si aspettava di andare in affanno, ma purtroppo è successo. Non riusciva più a respirare ed è stato necessario l’intervento dei medici.

Billie Eilish si è accorta del malore della fan e ha fermato il concerto. Proprio lei ha chiamato il personale medico e ha aspettato che prestassero i primi soccorsi alla ragazza. Non solo, sempre Billie dal palco ha chiesto alla folla di creare spazio e fare dei passi indietro per non schiacciare la gente in prima fila. Solo quando si è assicurata che la sua fan si fosse ripresa allora ha ricominciato a cantare.