Big Show trasloca ancora, niente giovedì: quando in onda l’ultima puntata

Non c’è pace per il programma di Enrico Papi, che per la terza volta cambierà serata e per l’ultimo appuntamento dell’edizione

Big Show non andrà in onda giovedì questa settimana. Il programma di Enrico Papi non solo non ha avuto molta fortuna ma non sta trovando pace: cambierà giorno per la terza volta. Il motivo? Gli ascolti tv, probabilmente. Le prime puntate sono andate in onda di venerdì, ma senza raggiungere risultati eclatanti. O forse non quelli sperati per il ritorno di Enrico Papi, che ha ottenuto un buon successo con Scherzi a Parte. Il suo secondo progetto dopo il ritorno su Canale 5 era per questo tanto atteso e c’era grande entusiasmo, ma non ha convinto il pubblico. Gli ascolti sono calati nel corso delle settimane e peggio è successo quando si è scontrato con Don Matteo 13.

Dal venerdì infatti Big Show è andato in onda il giovedì sera, lasciando spazio all’Isola dei Famosi la sera successiva contro The Band di Carlo Conti. Il confronto, anzi lo scontro con Don Matteo ha penalizzato Papi, che ha portato a casa uno share intorno al 10% il giovedì. La settimana scorsa per esempio è stato seguito da 1.502.000 di spettatori e uno share pari al 9,53%.

C’era da aspettarsi un calo, visto che per nessuno sarebbe facile andare contro Don Matteo, ma pare che Mediaset abbia deciso di fare un regalo al conduttore e salvarlo dall’ultimo scontro con la fiction di Rai Uno. Come rivelato da Tv Blog stasera, infatti, l’ultima puntata di Big Show andrà in onda domenica 8 maggio 2022. Si spera che evitando lo scontro con la fiction di Raoul Bova, e prima di Terence Hill, i risultati del quinto e ultimo appuntamento con Enrico Papi andrà meglio.

Se così fosse allora Mediaset avrebbe evitato un possibile finale da incubo per il programma con questa decisione. Sulla guida tv in realtà non è stato ancora riportato questo aggiornamento, toccherà tenere d’occhio nei prossimi giorni. La decisione sarebbe arrivata nelle ultime ore. L’ultima puntata di Big Show andrà in onda domenica e non giovedì, quindi. Cosa andrà in onda giovedì al posto della trasmissione di Papi? Se ci fosse uno scambio tra giovedì e domenica potrebbe toccare al film 10 giorni senza mamma con Fabio De Luigi.