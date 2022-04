Esordio deludente per il Big Show targato Enrico Papi: la prima puntata del programma, trasmesso in prime time su Canale Cinque venerdì 8 aprile 2022, ha raccolto dati non entusiasmanti, coinvolgendo soltanto 2.216.000 spettatori e arrestando lo share a un modesto 13.7%. Insomma, numeri non proprio in linea con una prima serata dell’ammiraglia Mediaset. Tra coloro che non hanno apprezzato la trasmissione c’è stato Andrea Pucci, che bene conosce i meccanismi del varietà proposto, avendolo condotto per due edizioni, quella andata in onda nel 2017 e quella trasmessa nel 2018.

“Un mio nostalgico mi ha inviato questo video e mi ha ricordato quanto era vivace e divertente il mio Big Show”, ha scritto su Instagram il comico milanese a corredo di un video di una delle sue performance in uno dei Big Show da lui condotti. Altrimenti detto, Pucci, in maniera per nulla velata, ha stroncato indirettamente sia Enrico Papi sia Mediaset, lasciando intendere a chiare lettere che il programma confezionato è stato tutt’altro che divertente e frizzante. Dalla serie: “Se ci fossi stato io, sarebbe stata un’altra storia”. E perché Pucci non c’era?

Tralasciando che tra colleghi sarebbe più signorile evitare certe uscite, è opportuno sottolineare che Pucci, con i suoi Big Show, non è che abbia stregato e fatto piegare in due dalle risate una larga fetta della platea televisiva. Conti alla mano, l’edizione del 2017 ha avuto in media 1.667.000 spettatori e uno share pari al 7.6%. Quella del 2018 ha subito un forte calo, coinvolgendo una media di 1.207.000 utenti e avendo uno share pari al 6.12%.

Certo Papi ha avuto la possibilità di sfruttare la vetrina di Canale Cinque, mentre Pucci è stato relegato su Italia Uno. Al netto di ciò, se la stagione 2017 non è stata entusiasmante ma nemmeno da considerare un flop, quella del 2018 è stata alquanto deludente. E infatti i vertici del Biscione si sono ben guardati dal puntare su una terza edizione nel 2019, preferendo lasciare in standby il format per poi proporlo con al timone Enrico Papi. In conclusione, al di là degli auto elogi di Pucci, resta una verità plastica: sia nelle precedenti edizioni del Big Show sia in quella timonato da Papi a ridere non sono stati moltissimi.