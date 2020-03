Detto Fatto sospeso per il Coronavirus: arrivano news per la prossima stagione televisiva con Bianca Guaccero

Bianca Guaccero non si muove dalla Rai. Nonostante le proposte di altre reti fioccate nell’ultimo periodo, la conduttrice pugliese ha deciso di restare su Rai 2. Al comando, ovviamente, di Detto Fatto, il factual show che ha ereditato da Caterina Balivo nel 2018. Al momento il programma è stato sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus (una delle truccatrici è risultata positiva al Covid-19) ma il format tornerà presto ed è stato già confermato per la prossima stagione televisiva, seppur con qualche novità.

Detto Fatto pronto a cambiare orario da settembre dopo il calo di ascolti tv

Visto il calo di ascolti registrato negli ultimi mesi, pare che la Rai abbia deciso di cambiare l’orario di programmazione di Detto Fatto. Da settembre lo show di Bianca Guaccero, come scrive Alberto Dandolo su Oggi, non si scontrerà più con Vieni da me di Caterina Balivo e Uomini e Donne di Maria De Filippi. Per ora non è chiaro se si sposterà al tardo pomeriggio o al mattino, come sta accadendo con le puntate di Casa Detto Fatto in onda ogni sabato alle 11. Intanto una cosa è certa: la presentatrice resta Bianca.

L’ultima news su Bianca Guaccero e il suo futuro televisivo su Rai Due

“Cosa succederà a settembre? La trasmissione non verrebbe cancellata ma cambierebbe orario di messa in onda. Alla conduzione è confermatissima Bianca Guaccero”, si legge sul numero di Oggi in edicola da giovedì 12 marzo. Per Detto Fatto due anni fa la Guaccero ha lasciato Roma e si è trasferita con la figlia Alice a Milano.