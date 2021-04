Bianca Guaccero positiva al Covid, l’annuncio a Detto Fatto: come sta

Bianca Guaccero è positiva al Covid-19 e per questo è assente a Detto Fatto. La conduttrice non potrà condurre la sua trasmissione su Rai Due per qualche giorno, in attesa di risultare di nuovo negativa. In realtà per ora solo un test rapido ha indicato la sua positività, per cui dovrà attendere il tampone molecolare, più affidabile. Tuttavia ha manifestato dei sintomi che uniti al risultato del tampone rapido non lascia sperare in colpi di scena in positivo. Molto probabilmente insomma il molecolare non smentirà il primo test e quindi Bianca dovrà trascorrere giorni in isolamento a casa.

La conduttrice ha annunciato di aver preso il Coronavirus in diretta a Detto Fatto. Nella puntata di oggi non era presente e il timone è passato nelle mani di Carla Gozzi e Jonathan Kashanian. Ma Bianca era in collegamento da casa e ha annunciato lei stessa il motivo dell’assenza a Detto Fatto. L’attrice pugliese quindi ha spiegato di aver contratto il Covid. Voleva annunciarlo in trasmissione, per questo la notizia non è trapelata prima attraverso i suoi canali social. Niente grandi annunci su Instagram, ma un discorso al suo pubblico di Rai Due: “Purtroppo anche io ho contratto il Coronavirus”.

Questa terza ondata non ha risparmiato la conduttrice di Detto Fatto, che al contrario di ciò che qualcuno potrebbe pensare è sempre stata molto attenta. La Guaccero ha detto infatti di aver rispettato sempre le disposizioni e le restrizioni:

“Nonostante io sia una persona che è stata presa in giro nel tempo per il mio essere fissata e veramente attenta a tutto. Evidentemente non bisogna mai mai mai mai abbassare la guardia. Non so davvero come è potuto succedere”

Bianca Guaccero è risultata positiva al Covid al tampone rapito che ha fatto ieri, quando si è svegliata con un po’ di tosse e febbre. Il test ha dato esito positivo, ma stasera scoprirà il risultato del tampone molecolare. Ha aggiunto che c’è una grande percentuale di possibilità che sia positivo anche il molecolare. Jonathan e Carla hanno promesso che ci saranno sempre collegamenti con Bianca Guaccero a Detto Fatto. Nel salutarla le hanno detto che l’importante è che stia bene, loro non le faranno mancare affetto e supporto. La conduttrice di sicuro terrà aggiornati i suoi fan anche attraverso i social, ora che ha annunciato a Detto Fatto di essere positiva al Covid-19.