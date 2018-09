Bianca Guaccero super emozionata dopo la prima puntata di Detto Fatto

Bianca Guaccero e le sue parole dopo la prima puntata di Detto Fatto

Bianca Guaccero ha preso il posto di Caterina Balivo e ora è la conduttrice di Detto Fatto. La sua prima puntata al timone del noto programma Rai è andata in onda nel pomeriggio di ieri, lunedì 10 settembre. Ed ecco che in queste ultime ore, ci ha tenuto a ringraziare tutto il pubblico che l’ha sostenuta in questo importante inizio. La nuova avventura, al timone del programma, è iniziata piuttosto bene. La Guaccero ha sin da subito mostrato la sua grande emozione nel prendere questo ruolo. Infatti, nel corso della prima puntata, non ha potuto fare a meno di essere profondamente commossa per tutto l’affetto e il consenso che sta ricevendo dal pubblico. La conduzione di Detto Fatto sicuramente le regalerà ancora tante altre emozioni. Intanto, però, ci tiene subito a fare un ringraziamento importante a tutti coloro che la stanno appoggiando. Tanto è l’amore che le stanno donando le persone che hanno seguito la puntata di ieri, ricca di emozioni.

Bianca Guaccero soddisfatta del consenso del pubblico Rai: il post su Instagram

“Una puntata straripante di emozioni quella di ieri!” Così, la Guaccero commenta la sua prima puntata al timone di Detto Fatto. Ed ecco che arrivano le parole anche per il pubblico che l’ha sostenuta. “Ma la valanga senza fine d’amore che voi mi avete dimostrato, rimarrà impressa per sempre nella mia memoria, e apparterrà a quell’ala del mio cuore, dove sono riposti i miei ricordi più belli e importanti!” Non dimenticherà mai le sensazioni che ha provato entrando nel programma nel ruolo di conduttrice. Si tratta sicuramente di un pomeriggio che, come lei stessa ammette, rimarrà per sempre nella sua memoria. Un ricordo indelebile, a quanto pare.

Bianca Guaccero a Detto Fatto: la conduttrice troppo emozionata

Questa mattina, subito dopo la puntata di ieri, Bianca non ha potuto fare a meno di rivelare tutta la sua felicità nell’aver ricevuto così tanto amore. A questo punto, possiamo ufficialmente confermare che la Guaccero come conduttrice di Detto Fatto è pienamente approvata dal pubblico Rai. Questo grande apprezzamento nei suoi confronti le è arrivato molto bene, visto che non riesce ancora a trattenere la sua commozione.