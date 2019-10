Bianca Guaccero bacchetta Jonathan Kashanian: “Attento a quel che dici”

Detto Fatto, Bianca Guaccero bacchetta Jonathan Kashanian ecco perché e che cosa è successo

È lunedì, una nuova settimana è iniziata, e così è tornato anche Detto Fatto, il contenitore pomeridiano di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero più amato dagli italiani. Quest’anno tante novità. Alcune sono partite da settembre, altre invece sono arrivate ultimamente. Tra di esse c’è anche una nuova pagina, tutta dedicata al gossip, che ha come protagonista Jonathan Kashanian. È lui che, infatti, ha il compito di raccontare chicche e curiosità sulle celebrità italiane e non. Con lui in studio le risate, inoltre, non mancano anche perché spesso e volentieri vanno a crearsi delle gag proprio con la conduttrice. Settimana scorsa, poi, è successo il delirio. Si perché, probabilmente non volendo, Jonathan è riuscito a sfilare alla Guaccero un piccolo segreto sulla sua vita sentimentale.

Bianca Guaccero: “Jon cosa mi hai fatto! Stiamo attenti a quel che diciamo”

È inaspettatamente emerso, infatti, che la showgirl di Bitonto ha avuto una ‘mezza storia’ (se così la possiamo definire) con il cantante Fabrizio Moro. Da quel momento il gossip è esploso. Tantissimi blog infatti hanno riportato la gustosa curiosità. Bianca è finita su tutte le testate giornalistiche chiacchiericce ecco perché oggi, prima dell’inizio della pagina “Le superclassifiche di Jon” ha bacchettato, ironicamente, il Kashanian. Quando i due hanno raggiunto le poltroncine bianche e si sono sedute, la Guaccero ha pregato il suo amico di prestare più attenzione a quello che dice. “Jon, cosa mi hai fatto Jon!”, ha esordito ridendo la presentatrice di Detto Fatto che poi ha spiegato: “Io ti dico una cosa: stiamo attenti. Sono uscita nei blog più in questi giorni con te che in tutta la mia onorata carriera. Da oggi, quindi, stiamo attenti a quel che diciamo!”. A quel punto Jonathan le ha allegramente risposto: “Amore, non mi raccontare che collezioni mutandine colorate! Non è colpa mia!”. Il siparietto che si è creato tra i due è stato molto divertente.

Jonathan Kanashian, la sua ‘superclassifica’ piace eccome: le parole di Bianca

Bianca Guaccero, però, non ha risparmiato complimenti per Jonathan Kashanian: “Un applauso a te perché stai andando alla grandissima”. Ed effettivamente non ha tutti i torti, la Superclassifica Jon piace davvero tanto!