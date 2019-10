Bianca Guaccero in analisi, confidenze: “Atto d’amore verso se stessi”

Bianca Guaccero in analisi, confidenze: “Un atto d’amore verso se stessi”

Bianca Guaccero si è confessata al settimanale Oggi, rilasciando una lunga intervista. Tanti gli argomenti affrontati, sia personali sia professionali. La conduttrice di Detto Fatto è pronta per la nuova avventura che l’aspetta, il programma del sabato sera di Rai1 Una Vita da Cantare che la vedrà impegnata al fianco di Enrico Ruggeri (lo show inizierà il 16 novembre). Poi spazio al suo privato: alla figlia Alice (5 anni, avuta dall’ex marito Dario Acocella), all’amore che non c’è e alle insicurezze, che l’hanno anche spinta, in passato, a scegliere di andare in analisi.

Si parte dalle insicurezze: come le ha combattute? “Se non avessi fatto questo mestiere avrei studiato psicologia. Andare dallo psicologo è un atto d’amore verso se stessi. Come ci si cura quando ci si rompe una gamba, così dobbiamo occuparci del nostro animo” confida Bianca. Si cambia argomento: pronta per la sfida del sabato sera? “Sono onorata ma anche spaventata – fa sapere -. La paura fa bene e spinge a dare sempre di più. Con Enrico mi trovo bene. Non amo le persone affettate, impostate, e lui è tutto l’opposto.” Si tralascia il lavoro e si rientra nel privato. E qui la Guaccero si svela come mamma tutto fare. “Sono l’uomo e la donna di casa. Ho tutti i difetti ma sono organizzatissima”, assicura. Con Alice il rapporto è splendido però Bianca sa farsi intendere molto bene: “Sono severa, sulle regole non transigo.”

Capitolo amore: c’è qualcuno nel cuore di Bianca? “Quando hai alle spalle un matrimonio finito ne deve valere la pena davvero. E comunque non sono alla disperata ricerca di un uomo, sono già felice di mio”. Tuttavia il sogno di trovare un ‘compagno di viaggio’ non è per nulla archiviato: “Sogno di trovare l’amore della mia vita. Voglio un amore maturo, più simile alla pace che ho dentro adesso. L’inquietudine di ieri non mi appartiene più”.