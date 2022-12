Bianca Berlinguer, clima teso a Rai 3: frecciatina a Sigfrido Ranucci

A Rai Tre si respira ultimamente un clima piuttosto pesante. C’è infatti palesemente maretta fra Bianca Berlinguer, rassicurante volto di #CartaBianca, e Sigfrido Ranucci, attualmente al timone del programma di inchiesta e approfondimento Report.

Ieri sera, nel corso della sua trasmissione in prima serata, Bianca Berlinguer ha infatti deciso di lanciare al collega Ranucci una frecciatina bella e buona. Salutando Massimo Gramellini, oggi conduttore nella rete del format Le Parole, la presentatrice ha dichiarato, senza farsi troppi problemi:

“Grazie tantissimo a Massimo Gramellini che a differenza di altri colleghi di questa rete, viene da noi e resiste alla concorrenza.“

Una stoccata a suo modo gratuita nei confronti del collega Sigfrido Ranucci, che non è stato direttamente menzionato per nome e cognome (ci mancava solo quello!) ma al quale ha fatto riferimento in termini molto furbi e sibillini.

I più attenti, infatti, non si sono fatti sfuggire il fatto che l’attuale conduttore di Report fosse presente fra gli ospiti di DiMartedì di Giovanni Floris lo scorso 29 novembre. Non soltanto si tratta di un programma diretto concorrente al talk show di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer, ma si tratta anche di un appuntamento che per Ranucci si è ripetuto in svariate occasioni dal 2020.

I precedenti: quando Sigfrido Ranucci aveva a sua volta lanciato una stoccata a Bianca Berlinguer

Sembra dunque che con le frasi pronunciate ieri sera la presentatrice abbia deciso di dare “pan per focaccia” al collega, che lo scorso anno a sua volta si era permesso un piccolo sfogo a lei rivolto.

Come riporta il sito Davide Maggio, nel 2021 Sigfrido Ranucci (sempre nella cornice di DiMartedì di Giovanni Floris) si era permesso di fare una dichiarazione particolarmente velenosa. Qui sotto potete recuperare quello che aveva detto a Floris:

“La mia presenza in un programma diverso dalla Rai è stata autorizzata […] Lo era invece chi si è fatto intervistare dalla televisione privata mentre portava a passeggio il cane?”

In quel caso, Sigfrido Ranucci faceva riferimento ad un evento ben preciso che riguardava la collega. Bianca Berlinguer, infatti, era stata raggiunta dalle telecamere di Non è l’Arena di Massimo Giletti mentre portava a spasso il cane.

Chi lo sa se, a questo punto, Ranucci tornerà all’attacco replicando alle dichiarazioni della collega. Quel che è certo è che i due, usando un eufemismo, proprio non riescono a sopportarsi.