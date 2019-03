Bianca Balti: svelata l’identità del fidanzato misterioso

Bianca Balti: svelato finalmente il nome del nuovo fidanzato della modella

Dopo il matrimonio lampo con Matthew McRae, Bianca Balti ha ritrovato l’amore accanto ad un nuovo fidanzato. L’uomo era già apparso accanto a lei durante la Fashion Week di Milano ma ora è stato svelato il suo nome e la sua identità. Il nuovo amore della musa di Dolce e Gabbana si chiama Salim, ha 35 anni ed è un imprenditore, direttore creativo e manager, esperto in arti marziali. Salim ha i profili social chiusi e per gli amanti del gossip è difficile sapere qualcosa di più su di lui, considerando anche l’estrema privacy che la stessa Balti ha delle propria vita e sui social. Sui profili personali della modella, infatti, non c’è nessuna traccia dell’amato ma sono stati spesso fotografati insieme. A svelare l’identità del misterioso compagno di Bianca è Tgcom24 che la riporta in anteprima.

Bianca Balti e Salim: amore per la coppia

Bianca Balti sarebbe molto innamorata. Accanto a lei c’è un bellissimo fidanzato, di cui sappiamo solo ora il nome e l’identità. Lui si chiama Salim ed bello e muscoloso. La modella e Salim erano già stati beccati insieme in due occasioni, durante la Fashion Week lo scorso febbraio e durante il compleanno che la Balti ha voluto festeggiare a Los Angeles per i suoi 35 anni. Per ora non sappiamo altro. Sembra infatti che sia Bianca sia Salim vogliano che la loro vita privata e sentimentale sia più segreta e protetta possibile.

Bianca Balti: di nuovo l’amore dopo il matrimonio-lampo

Nel 2017, Bianca Balti aveva coronato il suo sogno d’amore insieme a Matthew McRae, dal quale ha anche avuto la piccola Mia. Il matrimonio era avvenuto in California e la Balti lo aveva definito: “Il miglior giorno di sempre“. Le cose però tra i due non sono andate per il verso giusto. I due vivevano lontani a causa del loro lavoro. Infatti, solo dopo pochi mesi i due hanno deciso di lasciarsi. L’indizio che aveva fatto scatenare i fan la cancellazione da parte della modella di tutte le foto che la immortalavano con il marito.