Bianca Balti in tv senza parrucca: esibizionismo? Il giudizio del web

Continua il lungo percorso di guarigione di Bianca Balti che sarà la protagonista di uno dei servizi di Le Iene in onda domenica 8 dicembre su Italia 1. Qualche mese fa, l’influencer e modella ha rivelato di avere un tumore e sui social non perde occasione di aggiornare costantemente i suoi follower che la seguono, sostengono e supportano in ogni situazione.

Il servizio a Le Iene

La Iena Nicolò De Devitiis è volato a Los Angeles per trascorrere 48 ore con la modella Bianca Balti e sui social ha postato alcune foto e video del servizio presto in onda. Secondo quanto postato su Instagram, l’influencer milanese ha raccontato la sua nuova vita fatta di chemioterapie per combattere il tumore scoperto solo qualche mese fa.

La diretta interessata indossa una parrucca che, però, toglie proprio per fare vedere com’è senza filtri. Ride, scherza e in alcune immagini si mostra con una bandana rossa in testa. Tuttavia, il suo comportamento non è visto di buon occhio da alcune persone che non hanno perso occasione di commentare il suo atteggiamento, parlando di spettacolarizzazione.

La reazione del web

Nonostante la maggior parte delle persone stimi Bianca Balti e il modo in cui stia affrontando la malattia, c’è chi non perde occasione di commentare negativamente il suo atteggiamento, affermando che si tratti di troppa spettacolarizzazione nei confronti di un problema serio.

Tra i vari commenti lasciati sotto al post di Le Iene si legge: “Eppure tanta inumana felicità a me fa tristezza, sinceramente preferirei donne serene senza dovere dimostrare che sono rocce a nessuno”. Poi ancora: “Non ho capito perché si è rasata, prima di iniziare a prendere i capelli (non è detto lo perdesse!)… Io sinceramente, lo trovo esibizionismo. Irrispettoso per i malati di cancro”.

Dunque, da settimane il web è diviso in due parti: da un lato chi la sostiene e dall’altro chi non riesce a capire perché continui a parlare del male.

Malattia sui social: condivisione o spettacolarizzazione?

Non è la prima volta che in una situazione del genere scatena il web. Sono tanti i personaggi dello spettacolo che condividono sui social la loro vita privata soprattutto quando si tratta di parlare di una malattia. Sta succedendo con Bianca Balti, Eleonora Giorgi non perde occasione di rilasciare interviste ed aggiornare il pubblico. E poi ancora Carolina Marconi, Carolyn Smith, Lena Dunham, Selena, Fedez e tanti altri.

Tuttavia, resta da capire quale sia il senso. E’ davvero importante per un malato condividere il proprio stato di salute o si tratta di pura spettacolarizzazione. Gli esperti parlano di supporto e speranza così da rendere il male accettabile, ma nella società odierna, dove i social sono diventati il pane quotidiano, serve poco per oltrepassare quel filo di pudore e cadere in un circolo vizioso.