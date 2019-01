Bianca Atzei nuovo tattoo, il ricordo di un amore perduto: “Ti amerò per sempre”

Bianca Atzei sui social mostra i suoi due nuovi tatuaggi: ecco che significato hanno per lei

Bianca Atzei sui suoi spazi social si è sempre raccontata senza filtri ai fan. Proprio ieri sera, per esempio, la cantante ha deciso di condividere su Instagram alcune foto particolari. Nelle immagini postate è possibile vederla all’interno di uno studio di tatuaggi, sdraiata sul lettino prima e in posa insieme al suo tatuatore dopo. La Atzei ha deciso di fare due nuovi tattoo, e così ha voluto condividere il momento con le persone che la seguono. A questi, inoltre, ha anche spiegato il significato dei disegni fatti sulla sua palle, un pugnale e un nome che per Bianca hanno una particolare importanza.

Bianca Atzei nuovo tattoo, sulla pelle il ricordo di un amore perduto: “Ti amerò per sempre”

“Il pugnale per ‘tagliare via’ e per tutti i sacrifici che ognuno di noi deve fare per raggiungere un obbiettivo. E poi ‘PUCI’ inciso sulla mia pelle perché non andrai mai via dalla mia vita. Perché ti amerò per sempre”. Questo il messaggio con cui Bianca Atzei ha accompagnato le immagini in cui mostrava su Instagram i suoi nuovi tatuaggi. A chi, nei commenti, le ha chiesto chi fosse “Puci” e perché fosse così importante per lei questo “Amore perduto” la cantante ha risposto spiegando che si trattava del suo cane, morto qualche giorno fa dopo averle tenuto compagnia per anni.

Bianca Atzei: dopo l’Isola dei famosi inseparabili con Jonathan

Bianca Atzei, sempre su Instagram, ha voluto ricordare nelle ultime ore anche l’esperienza fatta l’anno scorso all’Isola dei famosi. Nel reality che l’ha vista protagonista e che l’ha portata fino alla fine (facendole contendere la finale con il vincitore Nino Formicola) la cantante ha conosciuto Jonathan, ora diventato uno dei suoi migliori amici. Da allora sono inseparabili.