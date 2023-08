Bianca Atzei lascia l’auto aperta: rubata in pochi secondi (video)

Bianca Atzei entra in un negozio a Milano, si scorda di chiudere l’auto e in un amen un uomo, accortosi della dimenticanza, si intrufola sul mezzo, una Volvo bianca, e lo ruba. La scena è stata ripresa da una telecamera posizionata sul luogo in cui è avvenuto il furto. La macchina è del compagno della cantante, Stefano Corti (volto noto de Le Iene) che, non appena ha appreso del crimine ai suoi danni, è spuntato su Instagram postando il filmato del furto e lanciando un appello.

“Di solito posto cose divertenti, da poco ci hanno rubato la macchina. Se qualcuno a Milano vedesse in giro una Volvo targata GC215KK chiami i carabinieri o lo segnali a me in direct. Quella macchina è la mia. Purtroppo Bianca è entrata in un negozio, ha lasciato aperta la macchina e ce l’hanno portata via”. Così la ‘Iena’ Corti (qui il link in cui sono state pubblicate le Stories del furto).

Dal video postato su Instagram si vede il ladro che, mentre cammina in zona City Life, si rende conto che la Volvo bianca è stata lasciata aperta. In pochi secondi sale a bordo e riesce a metterla in moto volatilizzandosi per le vie di Milano.

Bianca Atzei al pronto soccorso con il figlio nelle scorse ore

Ore non semplici per la Atzei e Corti. Ieri, prima che avvenisse il furto dell’auto, la musicista sarda ha dovuto affrontare un’altra situazione difficile. Ha portato al pronto soccorso suo figlio, il piccolo Noa, in quanto al piccino non passava la febbre alta.

La cantante, tramite il suo profilo Instagram, ha tranquillizzato i suoi fan, spiegando che il bimbo non ha corso gravi pericoli ma che comunque da madre si è allarmata.

Bianca Atzei, alti e bassi in amore

Dal 2015 al 2017 la cantante ha avuto una relazione sentimentale con l’ex pilota motociclistico Max Biaggi. La love story è stata chiusa in modo repentino dall’ex centauro, fatto che ha deluso la musicista la quale ha passato un periodo delicato dal punto di vista sentimentale.

Dopo qualche mese la Atzei ha incontrato Stefano Corti. Un amore travolgente. Con il conduttore televisivo, dopo un aborto spontaneo subito, ha messo su famiglia. Sette mesi fa i due hanno accolto Noa. Per Bianca si tratta del primo figlio. Corti invece è padre di due frutti d’amore. Il primo lo ha avuto da una relazione precedente.