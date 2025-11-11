Bianca Atzei, finita con Stefano Corti: “Vi dico come sto davvero e cosa faccio in questo periodo”

Nei giorni scorsi sembrava essersi aperto uno spiraglio di ricucitura sentimentale tar Bianca Atzei e Stefano Corti. Lui aveva ripreso a mettere like alle foto della cantante e qualcuno aveva parlato di presunti avvistamenti insieme dei due. Nella giornata di ieri, la 38enne sarda ha invece rilasciato dichiarazioni che spingono a credere che la love story sia stata irrimediabilmente compromessa. In altre parole, che c’è stata la rottura.

Bianca Atzei parla dopo la rottura con Stefano Corti

Atzei ha aperto il ‘box domande’ su Instagram dedicato ai followers, spiegando che sta attraversando un periodo “intenso” e che si è rifugiata, per superarlo, nella musica e nell’amore per il figlio Noa, frutto d’amore che compirà 2 anni il prossimo gennaio e nato proprio dal legame con la ‘iena’ Corti. Su quest’ultimo, nessun accenno. Anzi, dalle sue parole sembra emergere che la sua vita e quella del conduttore hanno preso strade differenti.

“Un periodo intenso, mi lascio trasportare dalla musica, sto scrivendo tanto. Mi sto dedicando completamente a ciò che più amo e mi fa stare bene”, ha risposto la cantante a chi le ha domandato come sta. Un discorso che, tra le righe, pare confermare la rottura sentimentale. Un altro fan le ha chiesto che cosa direbbe a se stessa, se potesse fare un salto indietro di una decina d’anni.

“Di non avere paura di cambiare, di cadere e ricominciare, perché gli ostacoli poi diventeranno forza. Che le ferite si chiuderanno e la musica le salverà ogni volta”, il ragionamento di Bianca. Anche in questo caso un discorso che sa di conferma della fine della love story con il padre di suo figlio.

Il discorso della cantante sarda sull’essere una “mamma forte”

Infine, a chi le posto il quesito “quanta forza ti dà Noa”, ha così replicato: “Noa è la mia forza e io la sua. Tutto con lui trova un senso, è la mia ispirazione in tutto e avrà sempre una mamma forte”.

Pure nell’ultimo frangente, Atzei ha parlato di “mamma forte”, quasi certamente a volere sottintendere di voler essere pronta sempre e comunque, anche quando la vita la sorprende con vicende non facili da affrontare. Come si diceva, nessun accenno a un eventuale ritorno di fiamma con Corti. La relazione sembrerebbe essere giunta definitivamente al capolinea. I due non appaiono più assieme da fine estate.

Mistero sulle cause che avrebbero condotto il rapporto su un binario morto. Per il momento, i diretti interessati hanno mantenuto massimo riserbo sulla questione, non rilasciando alcuna esternazione circa i motivi dell’addio.