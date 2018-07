Bianca Atzei ha sofferto di anoressia: “Non dimentico i giorni in ospedale”

Bianca Atzei è stata anoressica: la rivelazione della cantante a Confidenze

Bianca Atzei ha sofferto di anoressia. La rivelazione è arrivata dalla stessa cantante, che ha rilasciato una lunga intervista a Confidenze. Alla rivista l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha parlato della sua vita privata, della sua carriera, dei suoi amori e anche dei problemi di salute. Come l’anoressia che l’ha colpita qualche anno fa e l’ha costretta al ricovero in ospedale. “A un certo punto ho sofferto di anoressia. Perché? Me lo sono chiesta tante volte. Forse, avrei voluto un padre più affettuoso. Il mio lo era, ma a modo suo: con i fatti mai con le parole. Mi dava protezione più che carezze. Poi, però, ho capito che l’origine dei miei problemi era il carattere introverso”, ha spiegato Bianca. L’Atzei ha aggiunto: “Con l’aiuto della mia famiglia ne sono uscita, ma non dimentico i giorni in cui ero ricoverata in ospedale. Di tutto questo ho parlato con papà mentre ero a Cayo Cochinos (il genitore ha fatto una visita alla figlia durante la permanenza all’Isola, ndr). Non si era mai reso conto della sua freddezza e da quando sono tornata è cambiato”.

Una cura per ingrassare prima dell’Isola dei Famosi

Bianca Atzei ha pure dichiarato che prima di partire per l’Isola dei Famosi era troppo magra e per questo ha seguito una dieta per avere qualche chilo in più prima di un’esperienza così estrema. “Ero troppo magra, pesavo 44 chili, decisamente pochi anche per il mio 1.58 di altezza. Quindi, ho dovuto fare tanta palestra e una cura ingrassante che mi ha portata a quota 47 chili ma i miei amici pensavano che, una volta partita, non avrei retto più di una settimana. Invece sono arrivata in finale, classificandomi al secondo posto. Al ritorno ero di nuovo magra (38 chili), ma forte e più sicura di me”, ha raccontato l’artista.

I problemi al cuore di Bianca Atzei

Oltre ad aver sofferto di anoressia, qualche anno fa Bianca Atzei ha riscontrato dei problemi al cuore. Tre anni fa l’interprete è stata ricoverata d’urgenza per un intervento al cuore. È successo tutto all’improvviso e oggi Bianca convive con una protesi al cuore. “Nonostante l’accaduto, non passo il tempo a pensare alla mia salute. Se lo facessi non cambierei niente, mentre preferisco vivere con leggerezza, seppur con la testa sulle spalle”, ha puntualizzato l’Atzei.