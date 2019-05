Biagio D’Anelli con Flavia Vento fa sul serio: la dichiarazione

Biagio D’Anelli e Flavia Vento stanno insieme? Ultime news

Numerosi sono stati i rumors riguardo un possibile flirt amoroso tra Biagio D’Anelli e Flavia Vento. I sospetti da parte del pubblico sono iniziati quando lui ha iniziato a frequentare il salotto di Barbara d’Urso come opinionista di Pomeriggio 5. Novella 2000 poi, qualche mese fa, li ha fotografati insieme durante un romantico appuntamento. Biagio D’Anelli e Flavia Vento infatti, come riportato dal giornale, hanno trascorso una serata galante insieme in un ristorante a Colliano, in provincia di Salerno. I paparazzi, come riportato dal settimanale, li hanno immortalati proprio mentre brindavano, forse a un nuovo inizio, scattandosi dei selfie insieme che però da nessuno dei due sono mai stati pubblicati e resi noti al pubblico.

Biagio e Flavia: un serrato corteggiamento

Biagio inoltre avrebbe dichiarato di corteggiare in modo molto romantico e classico la bella Flavia Vento: “Mi piace questa situazione, perché è come essere tornati ai vecchi e sani corteggiamenti duri e puri, fatti di cene, lunghe telefonate, messaggini e via così”. E lei sembrerebbe apprezzare le attenzioni galanti che il giovane le riserva. Nuove dichiarazioni però rilasciate dal D’Anelli hanno fatto riflettere i lettori di Nuovo Tv. Alla domanda “Come va con Flavia?“, Biagio ha ammesso: “Alti e bassi. Quando lei è in collegamento con Barbara d’Urso dice che mi vuole baciare, invece quando è a Milano scappa“.

Biagio D’Anelli su Flavia: “Spero di riuscire a baciarla”

L’ex gieffino ha poi continuato l’intervista rivelando che: “Dopo sei mesi di corteggiamento spero di riuscire a baciarla presto. Sono single e casto da quando ho cominciato a corteggiarla e ho in mente solo lei“. Forti parole che sicuramente faranno il loro effetto su Flavia, che però al momento ha deciso di non esporsi. Probabilmente la showgirl sta realmente analizzando i suoi sentimenti nei confronti di Biagio. Non resta che sperare per il meglio di entrambi.