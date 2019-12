Biagio D’Anelli fidanzato con Silvana, caos con l’ex Tittocchia: “Sei ancora innamorata!”

Pomeriggio 5, Biagio D’Anelli parla della sua fidanzata Silvana ma scatena la reazione di Emanuela Tittocchia

Oggi a Pomeriggio 5 tra gli ospiti c’era anche Biagio D’Anelli per parlare della sua nuova fidanzata Silvana. Il suo racconto però è stato spesso e volentieri interrotto da Emanuela Tittocchia, sua ex fidanzata. I due erano anche seduti accanto nel salottino, ma stranamente Biagio non è intervenuto quando la Tittocchia oppure Francesca De André lo hanno tirato in ballo. Proprio il suo starsene buono sulla poltrona ha insospettito Barbara d’Urso, che poi lo ha interpellato e così Biagio ha spiegato che se ne stava in silenzio perché cuore e mente erano a Stoccolma dalla sua fidanzata. Silvana è una bellissima ragazza, eletta anche Miss Germania, che vive e lavora proprio a Stoccarda. Biagio ha raccontato di essere innamorato e felice e per la prima volta dopo tanto tempo è lui a raggiungere la fidanzata nella sua città. La distanza quindi non è un ostacolo a questo amore.

Biagio D’Anelli è fidanzato con Silvana, il racconto a Pomeriggio 5 e lo scontro con Emanuela Tittocchia

Ma sentendo queste parole, Emanuela Tittocchia è scattata sull’attenti insinuando che anche con lei è stato lui a mettersi in viaggio. Biagio ha negato categoricamente e si è domandato come mai dopo tanto tempo lei abbia ancora qualcosa da dire su di lui. Ma si è fatto un’idea precisa a tal proposito: “Tu sei ancora innamorata di me”, ha insinuato sulla Tittocchia invitandola a non intromettersi più. Barbara ha cercato di placare gli animi e ha fatto parlare Biagio della sua fidanzata: “Sì, lo dico pubblicamente: sono innamorato. Sono felice e sono sereno. Non capisco perché lei si mette in mezzo come mercoledì a dare fastidio ogni volta”. Effettivamente alla Tittocchia non quadrava qualcosa, cioè il pubblicare video e foto di baci e coccole tra Biagio e la fidanzata Silvana. Avrà insinuato che la relazione non è vera, ma solo una messa in scena?

Biagio D’Anelli di Pomeriggio 5 fidanzato, ma la Tittocchia insinua qualcosa…

Lui si è difeso: “Ma vi dà fastidio che mi sono innamorato? Uno si deve vergognare di rubare non di pubblicare l’amore. Qual è il problema vostro?”. Tuttavia, Emanuela Tittocchia ha anche fatto delle insinuazioni su Biagio D’Anelli a Pomeriggio 5. L’ospite di Barbara d’Urso ha raccontato di una telefonata di un paio di settimane fa in cui Biagio l’avrebbe invitata a raggiungerlo. Lui ha una versione dei fatti del tutto differente: “Ti sei autoinvitata quindi ho detto vieni, ci sono duemila persone in discoteca”. Siamo certi che se ne parlerà anche prossimamente e chissà arriverà anche la fidanzata di Biagio D’Anelli in studio!