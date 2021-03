Beyoncé rapinata: bottino stellare per i ladri, quanto e cosa è stato rubato

Beyoncé, 39 anni, è stata vittima di un furto dal valore stellare. A riferire la notizia è la testata americana Tmz, specializzata in retroscena relativi alle star d’oltreoceano. La diva originaria di Houston è stata derubata da alcuni malviventi che sono riusciti a trafugare beni per circa un milione di dollari. Un bottino cospicuo.

Secondo le prime ricostruzioni provenienti da fonti statunitensi, i ladri si sono introdotti, per due volte di seguito, in tre depositi della cantante nell’area di Los Angeles. Una volta preso il bottino si sono dileguati, facendo perdere le proprie tracce: tra gli oggetti sottratti anche vestiti e borse di lusso dal valore di migliaia e migliaia di euro.

I depositi in cui sono riusciti a intrufolarsi i banditi sono quelli presi in affitto dalla Parkwood Entertainment, la production company della 39enne artista texana. Gli oggetti sottratti nel primo colpo appartenevano tutti a “Queen Bey”, rende noto sempre Tmz.

Per il momento la polizia della Città degli Angeli non ha scovato i colpevoli. Infatti non è scattato ancora alcun arresto. Nel frattempo proseguono le indagini per tentare di capire l’identità dei ladri e per cercare di acciuffarli, così da poter anche recuperare la refurtiva e riconsegnarla a Beyoncé.

Beyoncé non è l’unica star ad essere stata rapinata di recente a Los Angeles: anche Miley Cyrus vittima di un episodio simile

Le autorità di Los Angeles, dopo il caso relativo alla rapina di cui è rimasta vittima la star di Houston, ha sottolineato che reati di questo genere sono in aumento nella metropoli. Altro episodio simile è infatti capitato di recente a un’altra star globale, Miley Cyrus: persone ignote hanno saccheggiato un deposito con sue foto e abiti.

Soltanto quindici giorni fa Beyoncé, alla 63esima edizione dei Grammy Awards – importanti premi musicali statunitensi, paragonabili agli Oscar cinematografici -, ha vinto quattro trofei. Premi che l’hanno ulteriormente proiettata nell’olimpo degli artisti di tutti i tempi. La cantante infatti ha conquistato il record come artista donna più premiata nella storia dei Grammy, con ben 28 statuette ottenute.