Beyoncé incinta per la terza volta?

Beyoncé è reduce dal successo delle due tappe italiane del tour On The Run che si sono svolte a Milano e a Roma insieme all’amore di sempre Jay-Z. Tra un brano di successo ed una coreografia sexy pare che l’artista abbia compiuto un gesto che ha suscitato molto scalpore: la popstar si è accarezzata la pancia. Niente di preoccupante. In realtà i fan ricordano bene che nel corso degli MTV Video Music Awards del 2011 aveva fatto esattamente la stessa mossa, annunciando poi in diretta televisiva la gravidanza della primogenita Blue Ivy. Solo una coincidenza? Arriverà un fiocco rosa o azzurro dopo i gemelli Rumi e Sir?

Beyoncé e Jay-Z: una storia lunga 18 anni

Beyoncé e Jay-Z si sono incontrati per la prima volta in aereo nel 2000. Lei cantava nelle Destiny’s Child ed era fidanzato con un altro ragazzo. Solo un anno dopo lui si è fatto avanti. È stata proprio la musica ad unirli. E la musica ha fatto da terapia di coppia anche nei momenti più difficili. Ormai tutti sanno che il rapper ha tradito la sua dolce metà. Basta ascoltare le continue frecciatine in alcuni brani dei loro album 4:4 e Lemonade. Poi la conferma è arrivata. Jay Z ha messo davvero le corna a Beyoncé. Lui ha spiegato di aver vissuto un periodo complicato in cui è stato sopraffatto dai ricordi del passato. Quel dolore lo ha fatto andare “in modalità sopravvivenza”.

Beyoncé e Jay-Z: chi è l’amante misteriosa?

Ma chi è l’amante misteriosa che ha fatto girare la testa all’artista? “Becky dai bei capelli“. Così Beyoncé definisce l’amante misteriosa nel brano Sorry. Prima è stato fatto il nome di Rihanna, poi quello di Rita Ora, ed ancora di una certa Rachel Roy. Rita e Rachel sono state criticate pesantemente sui social network, tanto da trovarsi costrette a smentire categoricamente una presunta liason con l’artista. Il famoso nome non è stato mai trovato. O forse, semplicemente, non l’hanno mai voluto rivelare. Ora però sembra far parte tutto del passato. Un quarto figlio chiuderà il cerchio?