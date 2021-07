Beyoncé e Jay-Z, casa in fiamme: incendio a New Orleans

Ha preso fuoco la casa di proprietà di Beyoncé e Jay-Z a New Orleans. Questa la notizia che riporta in queste ore NewYorkPost. L’incidente sarebbe avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 21 luglio. TMZ ha confermato che i vigili del fuoco hanno dovuto domare questo incendio all’interno della villa barocca spagnola nel Garden District.

In poco più di 2 ore l’incendio sarebbe stato completamente spento. Al momento, l’entità del danno non è ancora chiara. L’allarme scattato nella serata di ieri, a cui hanno risposto prontamente i vigili del fuoco, è di tipo 1. Pare che per spegnere le fiamme si siano dovuti mettere a disposizione ben 22 vigili. Fortunatamente non sono stati registrati feriti.

Non si conoscono, attualmente, le cause dell’incendio avvenuto nella casa di Beyoncé. Sarebbe stato un rilevatore di fumo, correttamente funzionante, a lanciare l’allarme. Si tratta di una storica villa da ben 2,4 milioni di dollari, secondo quanto riferito, di proprietà della nota star. Un portavoce ha fatto sapere che a The Post che se non fossero arrivati in tempo i vigili del fuoco, sarebbe potuta andare peggio.

Sugarcane Park LLC, gestita dalla madre di Beyoncé, avrebbe acquistato la casa nel 2015. Fu costruita nel 1927, come chiesa presbiteriana di Westminster, secondo Realtor.com. Ha ospitato anche una compagnia di balletto, prima di essere trasformata in una casa nell’anno 2000.

Con sei camere da letto, è composta anche da una grande sala, che un tempo era un santuario. Sono stati effettuati lavori sulla proprietà negli anni. Per ora, comunque, da parte di Beyoncé e Jay-Z non è arrivata alcuna dichiarazione riguardo all’incendio di ieri sera.

Un rappresentate della cantante non ha risposto, per il momento, alla richiesta di commento fatta da The Post. Non resta che attendere, ma potrebbe non arrivare alcun messaggio da parte della coppia nelle prossime ore.

In ogni caso, i fan possono stare tranquilli, perché non ci sono stati feriti. Oggi è una giornata speciale per Beyoncé in quanto esce la sua prima linea di costumi, Flex Park, con Adidas per la linea Ivy Park.

Infatti, sul sito ufficiale è già disponibile la collezione, frutto della collaborazione tra la star e il brand.