Beverly Hills 90210: ritornerà la serie cult degli anni ’90 con il cast originale

Beverly Hills 90210 ritornerà con una nuova versione: presente il cast originale

Grande notizia per i fan della nota serie tv degli anni ’90 Beverly Hills 90210. Stando a ciò che ha rivelato in queste ultime ore il portale deadline.com, è previsto il ritorno della nota serie, che vedrà protagonista il cast originale. Tra gli attori che hanno scelto di rilanciarsi in questo nuovo progetto vi sono Jennie Garth, Tori Spelling, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green e Gabrielle Carteris. Dunque, in scena rivedremo Kelly, Donna, Brandon, Steve, David e Andrea. Una bellissima notizia per i telespettatori che negli anni ’90 hanno seguito con passione le vicende legate a questi ragazzi adolescenti. Secondo quanto riporta la testata statunitense, ci sarebbe un reboot firmato CBS Tv, presentato a diversi broadcastar, tra emittenti tradizioni e servizi di streaming. Al momento, però, alcuni volti non sarebbero presenti nel cast. Stiamo parlando di Shannen Doherty, interprete di Brenda, e Luke Perry, interprete di Dylan. La serie culto, andata in onda per ben dieci anni, dal 1990 al 2000, sta per tornare con una nuova versione, che però non sara proprio un reboot.

Beverly Hills 90210: gli attori riuniti per rilanciare la serie cult anni ’90

La nota serie televisiva che ha appassionato milioni di persone negli anni ’90 sta per tornare, ma non in versione reboot. Sarà, infatti, qualcosa di diverso da un classico remake. A lavorarci saranno Mike Chessler e Chris Alberghini, autori e produttori esecutivi di 90210 per la rete The Cw e dello show di Tori Spelling. Ben nove mesi fa, proprio l’attrice aveva rivelato che ci sarebbe stato un ritorno della serie culto, condividendo una foto sul suo profilo Instagram. “Di nuovo al lavoro”, scriveva negli studi della Cbs, accompagnando la didascalia con gli hashtag #90210vibes e #donnaandkellyforver. In queste ultime ore, la notizia ha fatto il giro del web e pare che siano già molte le reti telesive che hanno intenzione di acquistare la nuova versione della serie televisiva.

Beverly Hills 90210: la serie cult che appassionò gli adolescenti degli anni ’90

Beverly Hills 90210 raccontava le vicende di Brenda, Dylan, Kelly, Donna, Brandon, Steve, David e Andrea tra amori, amicizie e delusioni. I protagonisti, mentre frequentavano la West Beverly High School, sono cresciuti e cambiati. Stiamo parlando, infatti, di ben dieci anni di storie, che non hanno potuto non appassionare i giovani negli anni ’90 e 2000. Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà la trama che questa volta coinvolgerà i nostri protagonisti, dopo tanti anni.