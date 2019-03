Bettarini e Marina, faccia a faccia all’Isola: Stefano su tutte le furie

Isola dei Famosi, Stefano Bettarini e Marina La Rosa: nuovo confronto di fuoco tra i due

Alessia Marcuzzi ha dato a Bettarini e Marina l’opportunità di avere un nuovo confronto faccia a faccia. Dopo l’eliminazione di Stefano, La Rosa ne ha dette di tutti i colori sull’ex calciatore. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha mandato in onda un video riassuntivo di quanto accaduto tra i due e successivamente ha dato la parola ai diretti interessati. L’uomo è rimasto allibito di fronte alle parole della concorrente e le ha risposto per le rime, senza tenersi nulla dentro. Nel frattempo, la donna ha cercato di spiegare le sue motivazioni e ha continuato ad attaccare il Betta.

Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi su tutte le furie: il nuovo faccia a faccia con Marina La Rosa

Dopo essersi sentito chiamare ebete e essere stato accusato di svolgere una vita fatta solo di reality-show, Stefano Bettarini ha preso la parola e si è ironicamente complimentato con Marina La Rosa. “Miss Finess. Proprio altissimo livello. Qui sei caduta veramente di livello. Io ti ho offesa? Qui mi ci hanno portato, non ho chiesto il confronto con te. Non me ne può fregare di meno di te. Sei di livello veramente alto. Sei una stratega. Sentire che dici a Jo non ti ho scelto perché sennò tu avresti scelto il Betta, sei una stratega.” Di fronte alla risposta dell’ex calciatore, la naufraga dell’Isola dei Famosi non si è assolutamente scomposta e ha dato la sua spiegazione su quanto accaduto.

Marina La Rosa contro Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi

Durante il nuovo faccia a faccia, Marina La Rosa ha continuato ad attaccare Bettarini e ha puntargli il dito contro per le sue precedenti esperienze televisive. “Ti sembra di essere un po’ sul trono. Ti manca solo Uomini e Donne.”