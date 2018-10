Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta Larini a Verissimo: cosa hanno detto su Temptation Island Vip

Archiviata l’esperienza a Temptation Island Vip, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono stati ospiti di Verissimo. Insieme alla coppia anche Simona Ventura, che ha un ottimo rapporto con l’ex marito e la nuova fidanzata. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Nicoletta non è riuscita a trattenere le lacrime. La figlia dell’ex pilota Nicola Larini è molto sensibile e si è emozionata nel vedere un servizio che raccontava la sua storia d’amore con Bettarini. Una relazione che è nata un anno e mezzo fa, grazie ad amici in comune, e che si è rafforzata dopo la fine del programma prodotto da Maria De Filippi. Soprattutto perché Stefano ha capito di amare veramente la 24enne e si è reso protagonista di un romantico gesto dopo il falò di confronto con Nicoletta.

Nicoletta Larini: le parole di Bettarini dopo il falò di confronto a Temptation Island Vip

“Dopo il falò finale a Temptation Island Vip siamo stati chiusi per ore in albergo, solo io e lui senza cellulari o altre distrazioni. Stefano mi ha detto delle cose bellissime, che mai mi sarei aspettata di sentire. Sono felice di aver partecipato a Temptation Island Vip: ha rafforzato il nostro amore”, ha confidato Nicoletta Larini a Silvia Toffanin. La toscana si è presa però una piccola rivincita, dopo aver tanto sofferto nel villaggio. “Nel momento del falò non sono riuscita a dirgli tutto ciò che pensavo. Però quando siamo andati via gli ho dato uno schiaffo!”, ha ammesso Nicoletta.

Temptation Island Vip: Nicoletta Larini dimagrita di 6 chili per amore

“È stata un’esperienza forte e ho sofferto molto. Sono abituata a stare sempre con Stefano e lì sono stata per dieci giorni senza vederlo. Non mangiavo più perché mi mancava, ho perso sei chili”, ha aggiunto Nicoletta Larini.