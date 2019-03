Bettarini e Kaspar, lite all’Isola dei Famosi: amicizia ai ferri corti?

Isola dei Famosi, Stefano Bettarini arrabbiato con Kaspar Capparoni: lite tra naufraghi

Si scaldano gli animi anche sull’Isola che non c’è. Alla fine si sa, in un reality-show le liti sono sempre dietro l’angolo. Anche tra Bettarini e Kaspar è arrivato il primo inaspettato scontro. I due uomini hanno avuto un piccolo diverbio a causa di un particolare gesto di Capparoni che pare non sia stato assolutamente gradito da Stefano. Erano in mare in cerca di pesci e nuotando sono arrivati sull’altra spiaggia della loro piccola isola e qui hanno trovato dell’ottima legna per il fuoco. Mentre l’attore ha portato con sé due grandi tronchi, l’ex marito di Simona Ventura ha fatto in modo di prenderne sei in una sola volta.

Bettarini furioso con Kaspar all’Isola dei Famosi: il gesto di Capparoni non piace a Stefano

Kaspar è tornato sulla spiaggia e quando si è girato non ha più visto dietro di sé Bettarini. Il naufrago si è mostrato molto preoccupato, finché poi non ha visto arrivare il suo amico con al seguito diversi pezzi di tronchi di alberi. Capparoni è accorso ad aiutarlo e Stefano si è arrabbiato. L’ex calciatore ha chiesto al suo compagno di avventura per quale motivo non lo avesse aspettato e aiutato durante il ritorno in spiaggia. Per l’uomo, non è assolutamente normale che l’altro abbia nuotato per fatti suoi senza preoccuparsi di lui. L’attore ha provato a spiegare al suo amico che aveva le mani piene e non avrebbe comunque potuto essergli d’aiuto.

Kaspar delude Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi: lite all’Isola che Non C’è

Nonostante le spiegazioni di Capparoni, Stefano si è mostrato alquanto infastidito nei suoi confronti. L’uomo pare non abbia assolutamente approvato i suoi modi e la sua scelta di proseguire nel tragitto senza dargli alcun’aiuto. Tutto ciò porterà ad una spaccatura alla loro bellissima amicizia?! Staremo a vedere nel corso dei prossimi giorni!