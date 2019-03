Bettarini e Kaspar contro Soleil e Fogli: nuove inaspettate rivelazioni

Isola dei Famosi, Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni: le ultime dichiarazioni su Soleil e Riccardo Fogli

Gli animi non si placano neanche ora che sono stati nuovamente divisi. Bettarini e Kaspar sono infatti tornati a vivere sull’Isola che non c’è. Pur stando lontani dal resto del gruppo, Stefano e Capparoni continuano ad esporsi e dire la loro su alcuni concorrenti in particolare. Ormai lo sanno praticamente tutti che i due uomini non sopportano Soleil. Nel corso del nuovo daytime in onda su Canale 5, l’ex calciatore e l’attore sono tornati a parlare della Sorge e questa volta si sono lasciati andare a delle particolari dichiarazioni anche nei confronti di Riccardo. Bettarini in primis pare non veda di buon occhio nemmeno il cantautore.

Bettarini contro Riccardo Fogli e nuove accuse a Soleil: parla anche Kaspar

Bettarini ha svelato al suo compagno di avventura di aver notato in Riccardo un particolare e ambiguo atteggiamento. Secondo Stefano, Fogli ha legato molto con Jeremias Rodriguez perché l’argentino gli procurava da mangiare. Per l’ex calciatore, il cantante si è sempre avvicinato a persone che poteva tornargli utili con il cibo. Non a caso, in una delle sue dichiarazioni afferma: “Chi gli dà da mangiare, lui parte.” Su Soleil, sia Stefano che Kaspar hanno ribadito di trovarla una donna arrogante e che si crede chissà chi.

Soleil Sorge e Riccardo Fogli contro Bettarini e Kaspar: rivelazioni all’Isla Bonita

Mentre si godevano il loro tempo sull’Isla Bonita, la bella Sorge e Fogli si sono confrontati su Stefano e Capparoni. La fortissima naufraga dell’Isola dei Famosi ha svelato: “Secondo me loro si aspettavano di poter essere i leader perché pescano.” Riccardo ha invece dichiarato: “Comunque loro sono due leader dentro. Certo, loro pescano anche 20 pesci e potevano dipendere da loro. Ma noi avevamo il riso, la nostro autosufficienza ce l’avevamo.”