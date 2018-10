Bettarini e Nicoletta a Uomini e Donne: una frase di lei colpisce tutti

Bettarini e Nicoletta nello studio di Uomini e Donne: la Larini colpisce tutti nella puntata speciale di Temptation Island Vip

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, ospiti nello studio di Uomini e Donne per la puntata speciale di Temptation Island Vip, confermano di essere molto innamorati. Per loro c’è pochissimo spazio, in quanto sembra ormai chiaro il sentimento che c’è tra loro. Nonostante le difficoltà di Nicoletta nel programma, i due hanno deciso di uscire insieme dal programma e di riprendere la loro storia d’amore. In studio sono davvero belle le parole di Simona Ventura nei confronti della Larini. Più volte la conduttrice ha rivelato di essere contenta che a fianco a Stefano ci sia una bella persona come Nicoletta. Sempre secondo quanto ha affermato Simona, la Larini ha avuto un comportamento perfetto quando la loro famiglia ha avuto dei problemi. La giovane sembra piacere proprio a tutti, anche da Gianni Sperti arriva un bel commento. In particolare, l’opinionista fa notare la grande dolcezza che questa ragazza riesce a mostrare. Il pubblico, intanto, sui social nota una frase molto importante di Nicoletta.

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini: l’affermazione di lei in studio

“Io volevo fargli capire che per me lui è l’unico!” Questa affermazione di Nicoletta colpisce molto il pubblico di Canale 5. Lo stesso Bettarini si avvicina subito alla Larini per darle un bacio sulla testa. La giovane vuole far capire il motivo per cui non ha instaurato alcun rapporto con i tentatori. A differenza di Stefano, Nicoletta ha preferito restare in disparte durante la sua esperienza nel villaggio delle fidanzate. Infatti, Bettarini non ha mai ricevuto alcun filmato sulla sua fidanzata. La Larini non ha voluto avvicinarsi ai tentatori del reality proprio per non dare alcun modo a Stefano di dubire di lei. Voleva appunto fargli capire che per lei lui è l’unico uomo della sua vita.

Bettarini e Nicoletta più forti di prima dopo Temptation Island Vip

L’affermazione di Nicoletta non può non essere apprezzata dal pubblico. Gianni ammette di vederla come una ragazza molto dolce. Bettarini, intanto, rivela che, nel corso di questa esperienza, aveva notato che la Larini stava soffrendo molto per la loro lontananza. Infatti, loro sono abituati a viversi ogni giorno e la loro quotidianità mancava molto a entrambi. Ora sono ancora ancora più forti di prima e il pubblico non può che esserne felice.