Berruti dopo lo scontro tra la Boschi e Lilli Gruber a Otto e mezzo: l’attacco

By

Nel corso della puntata di Otto e mezzo di ieri sera, martedì 8 dicembre 2020, Maria Elena Boschi e Lilli Gruber hanno dato vita a uno scontro in diretta. A dire la sua, dopo quanto accaduto, ci ha pensato anche Giulio Berruti sui social. La conduttrice ha ospitato nello studio della trasmissione dell’access prime time di La7 la capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati e ha aperto un discorso riguardante le foto pubblicate sul settimanale Chi. Scendendo nel dettaglio, la Gruber ha mostrato le immagini che ritraggono la Boschi e Berruti, suo attuale compagno, senza mascherine. Lilli ha fatto presente che tali foto hanno fatto molto discutere, proprio perché entrambi portavano la mascherina abbassata mentre si facevano i selfie. La conduttrice ha sottolineato che la Boschi è stata duramente criticata in Italia, in quanto è attualmente obbligatorio utilizzare la mascherina.

Di fronte a queste parole, la deputata ha mostrato tutto il suo fastidio e ha prontalmente replicato, difendendosi. In particolare, ha dichiarato che sia lei che il suo compagno indossavano la mascherina. La Boschi ha poi continuato facendo presente che con Berruti rispettano le regole, ma probabilmente queste foto sono state scattate proprio nel momento in cui hanno abbassato le mascherine per scattare il selfie. “È durato solo un minuto. Penso sia normale, essendo ormai congiunti”, ha poi proseguito la deputata. Detto ciò, la Boschi ha esplicitamente chiesto alla conduttrice di parlare del futuro dei soldi del recovery fund.

Ma la Gruber non ha fermato la polemica e ha continuato con il battibecco. La conduttrice ha affermato che, essendo un personaggio pubblico, la Bochi dovrebbe essere la prima a dare il buon esempio. Pertanto, a detta di Lilli, se viene fotografata senza mascherina, deve poi almeno spiegare il motivo. La tensione tra la Gruber e la Boschi a Otto e mezzo non è di certo passata inosservata agli occhi dei telespettatori. Di fronte all’attacco della conduttrice, la deputata ha tentato di mantenere la calma, ringraziandola di averle dato la possibilità di precisare. Non solo, ha anche promesso che starà più attenta la prossima volta.

Detto ciò, la deputata ha nuovamente fatto presente alla giornalista che sarebbe più interessante trattare altre tematiche più importanti per gli italiani. Un botta e risposta che sta facendo il giro del web in questi giorni e che ha lasciato di stucco il pubblico di La7 nella serata di ieri.

Subito dopo la puntata, la stessa Boschi su Twitter ha deciso di ringraziare tutti coloro che le hanno mostrato solidarietà sui social dopo questo momento e di attaccare ancora la Gruber.

Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori ????‍♂️ — Maria Elena Boschi (@meb) December 8, 2020

Non è finita qui, perché anche Giulio Berruti, con il suo account Instagram ha poi detto la sua. L’attore ha riportato le regole da seguire sull’uso della mascherina. Dopo di che, ha riservato un nuovo attacco alla conduttrice: “Cara Lilli, il DPCM dice altro. La prossima volta mi aspetto di vederti con la mascherina indossata, specie se la convivente in studio, è la mia. Un tuo ammiratore.”