Berlusconi e Toffanin, presa maxi villa (ma perché vivono in affitto)

Non bada a spese Pier Silvio Berlusconi che ha deciso di chiudere il maxi mutuo aperto due anni fa per acquistare Villa San Sebastiano, mega villa di Portofino. Un’operazione complessiva di circa 20 milioni di euro che nelle scorse ore è stata totalmente conclusa in quanto l’amministratore delegato di Mediaset ha pagato la cifra restante pendente sulla vendita. Si è così “liberato” della banca, come riferito dal Corriere della Sera. Inoltre si è intestato personalmente la dimora che dovrebbe diventare la residenza di famiglia in un futuro non troppo lontano. Nel frattempo, però, il manager, assieme alla compagna Silvia Toffanin e ai loro figli, continua a vivere in affitto nel Castello di Paraggi, conosciuto anche come Villa Bonomi Bolchini, che sorge nei pressi di Santa Margherita Ligure.

Perché Pier Silvio e la Toffanin continuano a vivere in affitto? Quando un paio di mesi fa si venne a sapere dell’acquisto di Villa San Sebastiano, si pensava che Berlusconi e la famiglia avrebbero traslocato di lì a poco. I tempi del trasferimento, invece, si sono allungati. Motivo? Per via dei lavori di ristrutturazione che sarebbero comunque alle battute finali. Fondamentale per il manager avere l’accesso diretto al mare. A Paraggi c’è, nella nuova maxi villa non ancora ma si sta lavorando per crearlo.

Dunque, tra poco, salvo imprevisti dell’ultimo momento, la conduttrice di Verissimo e il compagno si sposteranno a Villa San Sebastiano, proprietà di bellezza rara che sorge su 1.300 metri quadrati ed è incastonata nel suggestivo contesto offerto dal Golfo del Tigullio. Il numero uno di Mediaset ha potuto chiudere il mutuo in quanto può disporre di ampia liquidità. Perfezionato l’acquisto, ha tolto l’ipoteca dalla villa e se l’è intestata direttamente.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, vita privata ‘bunker’

La coppia è amante del massimo riserbo. Infatti, per quel che riguarda la propria vita privata, è un “bunker”. Anche la scelta di vivere in Liguria e non a Milano è sintomatico del fatto che Berlusconi e Toffanin amino defilarsi e godere di tranquillità quando sono liberi dagli impegni professionali.