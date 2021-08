Berlusconi di nuovo ricoverato: “Valutazione clinica approfondita”, come sta

Silvio Berlusconi, 84 anni, da ieri giovedì 26 agosto è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Nell’ultimo periodo il leader di Forza Italia è entrato nel nosocomio del capoluogo lombardo per problemi di salute diverse volte. In particolare era già stato in ospedale dal 6 aprile al 1° maggio 2021. Dopo quindici giorni era stato necessario un altro ricovero. Allora, fonti vicine all’ex Presidente del Consiglio avevano reso noto che l’imprenditore stava affrontando gli strascichi innescati dal Covid, contratto lo scorso anno e definito dallo stesso Berlusconi la battaglia “più dura della sua vita”. Nelle scorse ore il politico è tornato nuovamente nella struttura sanitaria per effettuare una serie di esami e test.

Fonti dello staff del magnate milanese, in merito all’ultimo ricovero, hanno fatto sapere che si è reso necessario per una “valutazione clinica approfondita“. Dalla ricostruzione offerta dal quotidiano Il Corriere della Sera, Berlusconi è arrivato al San Raffaele giovedì 26 agosto in automobile, accompagnato dai suoi collaboratori. Il fatto ha gettato ulteriori ombre sullo stato di salute dell’ex premier italiano. Negli ultimi mesi si sono rincorse diverse voci che hanno lanciato l’allerta sullo stato di salute dell’imprenditore 84enne.

Altro episodio che ha fatto molto discutere, è quello relativo allo scorso 2 luglio. In quella data è stata la pubblicazione su Instagram, probabilmente per sbaglio, una fotografia di Silvio Berlusconi. A divulgare lo scatto è stata Marta Fascina, 31 anni, attuale compagna del leader di Forza Italia. La donna aveva divulgato un’istantanea un po’ sbilenca del compagno, salvo poi rimuoverla repentinamente dai suoi account social. Ma ormai lo scatto aveva fatto il giro della rete, venendo rilanciato dappertutto sul web e innescando una miriade di reazioni da parte degli utenti.

Nella fattispecie la foto mostrava Berlusconi a letto. “Irriconoscibile“, “Non sta bene”, “Ma chi è?”: trattasi di tre commenti degli utenti, – che ne hanno riassunti moltissimi altri – che cascarono sotto al post della Fascina. Anche in quell’occasione furono in tanti a domandarsi quale fosse il reale stato di salute del politico che, come si è detto, pare che sia alle prese con i sintomi del long Covid oltreché con una fastidiosa gastroenterite.