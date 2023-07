Berlinguer, terremoto. L’Ad Rai: “Cartabianca non è in palinsesto”

In Rai continua a tenere banco il caso di Bianca Berlinguer. Quella che sembrava una voce di corridoio innocua, vale a dire lo spiffero che riportava la volontà del volto storico di Rai Tre di lasciare la Tv di Stato, da semplice indiscrezione si sta trasformando in una ipotesi sempre più concreta. Nelle scorse ore, sulla vicenda, si è pronunciato l’Amministratore delegato dell’emittente pubblica, Roberto Sergio, il quale ha dichiarato che al momento Cartabianca non è presente nel palinsesto (la Rai presenterà i programmi della prossima stagione il 7 luglio).

L’Ad Roberto Sergio conferma la volotà di Bianca Berlinguer di lasciare la Rai

“La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto”, ha affermato Sergio in una nota, aggiungendo che “rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico”. “Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3“, conclude la note.

Una vero e proprio caso, l’ennesimo intestino alla Rai che sta prendendo forma. Dal comunicato emerge che la Tv di Stato vorrebbe trattenere la giornalista e che è quest’ultima a nutrire parecchi dubbi circa il suo futuro. Nelle scorse ore è emerso che sarebbe in trattativa con Mediaset per traslocare. Laddove si concretizzasse il trasferimento, si sarebbe innanzi a un altro addio clamoroso alla Rai dopo quello di Fabio Fazio. Ma perché la Berlinguer è tentata di strappare con l’azienda?

Si mormora che sarebbe fuori dalle grazie in quanto non si sentirebbe più tutelata dalla Rai già rinominata “Tele Meloni”. Che la conduttrice avesse il dente avvelenato lo si è capito di recente, quando ha chiuso la stagione di Cartabianca con un lapidario il “programma finisce qui”. Nessun “arrivederci a settembre”, come è sempre stato negli ultimi anni.

Berlinguer e la Rai vanno a braccetto da quasi quattro decenni. La vicenda ricorda molto da vicino il caso di Fabio Fazio, altro totem della Tv pubblica che, non sentendosi più valorizzato, ha scelto di andarsene (Che Tempo Che Fa sbarcherà su Nove). Mediaset è alla finestra, pronta a cogliere l’opportunità di ingaggiare la giornalista. A fare il tifo per un suo trasferimento c’è anche uno dei suoi ospiti più iconici, lo scrittore e alpinista Mauro Corona, il quale, pochi giorni fa, ha invitato l’amica a fare i bagagli.