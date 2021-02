Beppe Grillo nonno, sua figlia incinta di due gemelle: come ha reagito

Beppe Grillo diventerà nonno di due gemelle. Ad annunciarlo è la figlia acquisita dell’ex comico, Valentina Scarnecchia. La ragazza ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi dove ha raccontato che il leader del Movimento 5 Stelle è felicissimo di questa notizia. Non vede l’ora di accogliere questo doppio arrivo. Ecco le sue parole: “Non vede l’ora che arrivino queste bambine. Io però ce lo voglio proprio vedere poi, in pratica, alle prese con due neonate”.

Lei è la figlia dell’ex calciatore della Roma Roberto Scarnecchia e di Parvin Tadjik, la donna che Beppe Grillo quando Valentina era ancora molto piccola. La Scarnecchia ha colto l’occasione anche per descrivere com’è l’ex comico come padre. Con lui ha un semplicissimo rapporto tra padre e figlia che si vogliono bene: “Andiamo in bicicletta, facciamo passeggiate, ci scambiamo commenti sulle serie tv che ci piacciono. Lo vorrò sempre al mio fianco, sono pazza di lui”.

Valentina è nata nel 1981 e ha diverse origini etniche. Innanzitutto la madre è iraniana e suo nonno era un grande esperto di kebab. La nonna paterna, invece, è di origine romagnola. Una famiglia decisamente variegata e sui generis la sua!

Ma chi è la figlia dell’ex comico? La Scarnecchia è una chef e lavora come foodblogger. Ma non solo. Ha lavorato anche come conduttrice di programmi di cucina come Alice del Piatto Forte. Il suo account Instagram vanta tantissimi followers e lei non perde mai occasione per condividere alcuni momenti della sua vita con i suoi seguaci. Basta aprire il suo profilo per vedere scatti divertenti e, a volte, anche romantici insieme al suo fidanzato.

La figlia di Beppe Grillo alle spalle ha un matrimonio finito con Alessandro Forti. Ad accompagnarla all’altare, in quell’occasione, è stato ovviamente Beppe Grillo (anche se con il padre biologico ha comunque un ottimo rapporto). Valentina è la sorella più grande di tre fratelli.

Oltre a lei, infatti, ci sono Marco, nato dal primo matrimonio della mamma, Rocco e Ciro, nati dal secondo matrimonio di Parvin con Beppe Grillo. Dalla parte del padre ha altre due sorelle: Arianna e Camilla. Vive a Genova, in un appartamento molto vicino a quello del suo caro papà Beppe.

Non ci resta che attendere il fatidico momento in cui il leader 5 Stelle potrà abbracciare le sue nipotine. Intanto, le facciamo i nostri più sentiti auguri!

