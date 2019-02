Beppe Fiorello: “A Eleonora devo tutto, è la mia forza”

Beppe Fiorello parla della moglie Eleonora: “A lei devo tutto”

Alla vigilia dei 50 anni – che compirà il prossimo 12 marzo – Beppe Fiorello è un uomo innamorato e orgoglioso della moglie. Perché a Eleonora deve tutto, come dichiarato dall’attore siciliano in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv. “A lei devo tutto perché è coraggiosa e ottimista”, ha ammesso il fratello di Rosario Fiorello. Beppe e Eleonora – che lavora in un’agenzia che cura le immagini delle celebrity – sono sposati dal 2010 ma sono fidanzati da venti anni. Hanno due figli – Anita e Nicola – che hanno rispettivamente 16 e 14 anni. “Fin dai tempi del nostro fidanzamento: per lei tutto è possibile, si può fare e si farà. E poi mette sempre gli altri al primo posto. È lei la mia spinta, io ho una visione più pessimistica della vita”, ha aggiunto il volto delle fiction Rai.

Beppe Fiorello è felice ma insoddisfatto: la confessione

Beppe Fiorello, nonostante i grandi successi raggiunti nella sua lunga carriera, si ritiene un insoddisfatto cronico. “Sono felice ma insoddisfatto. L’insoddisfazione è una misura di eccitazione che mi spinge a fare sempre di più. Per questo non gioisco mai troppo dei miei successi, ma sto sempre all’erta per costruire nuove imprese”, ha confidato l’interprete.

Beppe Fiorello: dallo psicologo dopo l’incidente sul set

Tempo fa Beppe Fiorello si è rivolto a uno psicologo per superare un trauma subito nel 2004, mentre girava la serie tv Joe Petrosino.